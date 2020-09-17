六合彩｜下周四恢復攪珠不設場外投注　市民：網上投注好麻煩

本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，暫停7個月的六合彩將於下周四（24日）恢復攪珠，市民最早今日（17日）便可購買復售的第一期六合彩。但於恢復攪珠的初期，六合彩每周只攪珠1次，賽馬會並不設場外投注處購票服務，僅提供網上及電話投注服務。 有市民對措施表示諒解，指疫情下應該禁止人群聚集，但坦言網上及電話投注較為麻煩。亦有市民提前注錢到馬會戶口，指習慣於攪珠前買彩票，故不會於今天投注。

投注站除了足球及賽馬外，架上仍有六合彩的彩票提供。（歐陽德浩攝）

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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六合彩恢復投注首日，紅磡賽馬會場外投注站的人流稀少，大門保安指半日內僅得數名市民查詢六合彩服務。但記者於現場所見，站內除了足球及賽馬外，架上仍有六合彩的彩票提供；亦有市民進入投注站，僅為了使用搓手液清潔雙手。

陪伴朋友到投注站的尹先生對措施表示諒解，指疫情下應該禁止人群聚集。但他坦言，網上及電話投注較為麻煩，「冇理由夾硬迫人開戶口嘛，打電話上到去都係叫你上網買。」不過他認為，若投注人士有心買六合彩，會認真學習網上投注，「啲人買波買馬都係咁，真係有心想玩嘅話好易學啫。」

亦有市民專程到進站注錢到戶口，不願上鏡的何先生並不知道六合彩的攪珠日期，當得知下周恢復攪珠後笑逐顏開，「我以為仲未有，只係入定錢啫。」他指，疫情下須網上投注是意料中的事，「麻煩都冇辦法」，又指習慣於攪珠前買彩票，因此不會於今天投注。問到為何堅持買六合彩，他說「連安慰獎都冇中過呀，有就唔使企喺度啦。」