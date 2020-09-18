新冠肺炎｜街市聯會指食環署街市WI-FI常斷線　裝八達通有困難

新冠肺炎疫情下以現金找續或增傳染病毒風險，本港現時僅約兩成街市有提供八達通付款，當中以私營街市為主。港府日前宣布擬提供一筆過資助，鼓勵食環署轄下街市攤檔以電子支付取代現金交易。 油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝直言，非所有街市攤檔適合以電子收費，如魚檔水太多、機器易故障，而菜檔多推十元一份，檔主沒意欲費時找續或操作八達通，加上安裝八達通機須連接上網，但食環街市的WI-FI每小時會自動斷線一次，不方便檔販。

政府擬資助食環署街市販商安裝電子支付。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳袁輝：八達通近期通知提供半年免手續費優惠



油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝在港台《千禧年代》中說，眾多支付方式中，八達通最為港人熟悉及接受，故數年前已想加入，但考慮到手續費問題而卻步，至近日八達通公司提供優惠，半年後開始才收取1.5%費用，他認為收費水平合理，加上其攤檔已有私人WI-FI，故決定加入，成為同一街市內少數有提供八達通支付服務的商戶。

經營有機蔬菜的陳袁輝說，安裝八達通機後客人人數未見明顯增長，主要是他建議原有客人使用八達通。他坦言非所有攤檔合適以電子收費，料即使政府提供資助，對不少檔主的吸引力不高。

疫情下以現金找續或增傳染病毒風險，政府有意資助食環街市安裝電子交易工具。（資料圖片／廖雁雄攝）

魚檔多水、八達通易壞 菜檔主打十元一份毋須找續



陳袁輝舉例指，魚檔多水、易弄壞電子儀器，難以八達通收費；即使是菜販，繁忙時間一般收費為齊頭金額，免找續，反而八達通則要多次操作，預料雜貨、乾貨才合適便用八達通：「每份十元，一般不用找續，市民放下錢便走，方便很多；而超市是因為有毫子、零頭，八達通方便免找續。」

有檔方反映裝設八達通機須有上網設備及網絡，陳袁輝說，食環署街市現有提供免費WI-FI，惟每次連接時間只有一小時，他建議政府為檔販開放有關服務，增加檔主意欲。

梁佩珊建議政府至少資助8成

而監察公營街市發展聯盟發言人梁佩珊則認為，政府有意協助街市檔主安裝電子支付是好事，惟建議政府資助額至少要達八成，並需要多宣傳及提供行政協助，幫助年老檔主理解電子支付如何運作。

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