【新冠肺炎】街市檔攤申請資助障礙重重　檔主請願盼能獲政府支援

新冠肺炎疫情持續，各行各業均受到影響，街市商戶也不例外。早前街市曾爆出集體感染個案，致人心惶惶。食物環境衛生署街市旗下的檔販因而生意嚴重受挫，盼能申請零售業／飲食業資助計劃幫補生計，惟過程中遇到不同的障礙，令他們未能成功申請資助。今日（1日），一群食物環境衛生署街市旗下檔主趁着油尖旺區議會食物環境衞生及工務委員會召開會議，到旺角政府合署向區議會及相關部門請願，希望能得到政府支援，助他們渡過難關。

油尖旺區議員朱江瑋代表街市檔主，向食物環境衞生及工務委員會主席朱子洛（右）遞上請願信。（曾鳳婷攝）

油尖旺區議會食物環境衞生及工務委員會召開會議前，數名當區議員及檔主到場請願，要求政府向他們提供支援，盼能取得零售業資助計劃幫補及延續減租條款，以共渡時艱。在花園街街市一樓經營水果店的胡小姐表示，花園街市店舖多為以家庭式經營，許多檔主已經營近30年，又認為現時街市的生意非常不濟：「員工比客人更多！」她指在零售業資助計劃推出時，大部分檔主根本不知道可以申請，「因為花園街市很多檔主年紀較大，對這方面的消息接收沒有這麼快。但申請時間只有短短幾個星期。」加上，年紀較大的檔主都不擅長網上提交申請或是填表，使他們較難申請到資助。現在大家生意也只餘下一兩成，她指，在疫情嚴重時，因沒有生意，有檔主決定不開店，「有檔主沒開店兩星期，但在這兩星期的燈油火蠟仍繼續支出。所以沒開店也沒法止蝕。」

胡小姐指，現在大家生意也只餘下一兩成，在疫情嚴重時，因沒有生意，有檔主決定不開店：「有檔主沒開店兩星期，但在這兩星期的燈油火蠟仍繼續支出。所以沒開店也沒法止蝕。」（曾鳳婷攝）

胡小姐亦指，曾有其他檔主到街市6樓的環境衞生辦事處查詢他們是否能申請相關資助，惟當時職員告知他們並沒包括在內，使檔主以為自己並不符合資格，最終沒有去申請。胡小姐質疑職員有誤導成份，檔主懷疑遭到誤解下，失去申請資助的機會。

有檔主被指沒實體零售店 申請資助被拒

胡小姐申請後，卻獲得回覆指「有關商店並非經營主要及實質的零售業務或非實體零售店，故申請個案不被接納。胡小姐對此感到不解：「其實相關人員隨時下來都可以見到店舖營運中，我不明白什麼是沒有實體店。我有舖位，也有牌照登記。」

胡小姐的水果店店面。（胡小姐提供圖片）

舖位有牌照登記。（胡小姐提供圖片）

胡小姐遂向區議員求助，並在提供相應資料後提出上訴，但過程並不順利。胡小姐收到申請失敗的消息時，因沒有即時收到手機信息通知，以及在事後才發現申請失敗的通知在電郵信箱的垃圾郵件中，令她錯失在14天工作天的覆檢期內申請上訴，申請資助失敗的原因變成沒有在指定期內回覆。她十分無奈，「現在申訴無門」。

同於花園街街市經營的燒臘店因沒有食物業牌照，又不被承認為零售業，導致檔主在飲食業和零售業兩邊申請資助時皆被拒。這是因為防疫基金中的飲食業基金並不接受食環署旗下的燒臘檔申請，而零售業基金則拒絕售賣鮮食物品的店舖，令燒臘店「兩頭唔到岸」，不能受惠於任何資助中。