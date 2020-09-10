確診大廈食肆｜廟街、秀茂坪、天慈邨再現患者　有人曾到同益街市

本港新冠肺炎疫情有放緩趨勢，本港今天（10日）新增12宗確診個案，當中5宗屬於本地感染。衞生防護中心資料顯示，天水圍天慈邨、油麻地廟街及秀茂坪南邨再添住戶確診，亦有患者曾到訪元朗富祐閣。 今日新增兩宗由全民檢測發現的無源頭個案，兩名患者同樣是食肆員工。她們分別於銅鑼灣Burgeroom餐廳、谷亭街8號煇記香港仔魚蛋粉工作；其中一人曾到訪佐敦百誠大廈麥當勞。

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目前全民檢測累計驗出21名新患者，今日新增兩宗由全民檢測發現的無源頭個案，兩名患者同樣是食肆員工，暫時當局認為二人在工作場所沒有密切接觸者，但需再作調查，而兩間食肆已消毒。

家庭群組居廟街15號

其中一名39歲女士（編號︰4912）沒有病徵，衞生署在患者丈夫及兒子的血清測試中均驗出抗體。她居於油麻地廟街15號，9月7日到官涌體育館參與檢測，同日亦是最後工作日，工作地點是銅鑼灣百德新街Fashion Walk食街Burgeroom，曾於近日到訪佐敦百誠大廈的麥當勞。

第二宗源頭不明的個案是一名57歲女士（編號︰4914），早於9月1日發病，在9月8日到元朗鄉議局中學參與檢測。她居於天水圍天慈邨慈屏樓，在元朗谷亭街8 號煇記香港仔魚蛋粉做樓面工作，最後上班日是9月6日。她日常會到同益街市，亦於近日曾到訪元朗富祐閣。

秀茂坪南邨秀旺樓14日內曾出現個案

此外，今日亦有3宗家庭群組的相關個案（編號︰4910、4911、4913），其中一名38歲男士（編號︰4910），居於秀茂坪南邨秀旺樓，最早於8月31日出現病徵。而該大廈於14日內亦有確診個案，為一名64歲女士（編號︰4898），於9月3日發病，昨日（9日）由衞生防護中心公布。

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