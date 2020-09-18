新冠肺炎｜食環署巡查揭1%食肆違反防疫措施　周末夥警方嚴打

本港第三波新冠肺炎疫情稍為放緩，食物及衞生局局長陳肇始今天（18日）公布六項為了應對冬季出現的第四波疫情的準備工作。她指在第三波疫情中，食肆、街市等人多擠迫的地方有爆發風險，食環署在過去一周巡視了6,000多間食肆，檢控當中1%、即66間食肆違反防疫措施，主要是枱與枱距離不足、入座率超額或食客未有在飲食以外時間配戴口罩。 食環署及警方本周末會採取聯合行動，巡查酒吧及食肆，以確保遵守防疫指示。陳肇始稱，雖然政府正放寬防疫措施，但考慮到第三波疫情的經驗，無辦法讓社交距離措施大幅放寬重回6月的程度。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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陳肇始：社交距離措施難放寬回6月安排

陳肇始稱，第三波疫情持續放緩、漸趨穩定，但仍有本地個案及隱形傳播，回落速度十分緩慢。政府料第四波在冬季出現，屆時會較第三波嚴峻。她指，由於短期內疫苗未能面世，不能消滅病毒，疫情防控會納為社會新常態，「最重要是無大爆發、大群組感染。」

她直言，雖然政府正放寬防疫措施，但考慮到第三波疫情的經驗，「要持續減病毒傳播機會，無辦法讓社交距離大幅放寬，如6月的程度。下一波疫情出現時，視乎實際情況，更針對性去收緊，令應對疫情的同時，仍可有一定程度的社交活動。」

▼復課指引▼

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陳肇始表示，食環署在本月11日至16日期間，巡視了6,178間食肆，並向66間食肆負責人作出檢控，違規情況包括枱與枱距離不足、入座率超過座位數目一半、食客未有在飲食以外時間配戴口罩等。

因應今天起政府有新一輪的防疫指示，她稱食環署及警方本周末，「到酒吧等等食物業處所採取聯合行動」，以確保遵守防疫指示。另外，食環署於8月27日向業界發出書面建議，包括有效分隔、不同人手傳菜、不搭枱等，食環署會繼續檢視執行情況。

陳肇始稱，雖然政府正放寬防疫措施，但考慮到第三波疫情的經驗，無辦法讓社交距離措施大幅放寬，重回6月的程度。 （高仲明攝）

設內部資訊平台加強追蹤接觸者

陳肇始稱，政府重視病毒檢測、監測，現時公營機構的檢測能力每天超過7,000，有需要時會向本地私營化驗室採購服務；而認可的私營化驗室檢測量亦有提升，短時間內可以提供數以萬計的病毒檢測服務，應付突發檢測需要，便利自覺較高風險的市民檢測。

針對特定群組檢測，部分會恆常化，當中包括安老院舍、殘疾人士院舍；交通工具及的士司機；食肆、街市員工；屠房工人、碼頭指定前線員工等，這些人士都可以定期、重覆或抽樣檢測。社署為安老院舍等院舍員工於7月及8月提供了兩輪檢測，今天起會開展第三輪。