新冠肺炎｜傳政府向的士司機推定期檢測　業界倡結合健康碼增誘因

新冠肺炎疫情放緩，有報道指，政府擬向的士司機等較高危的群組，作定期病毒檢測。推動的士發展聯會副主席吳錦華今早（18日）於港台節目表示，暫未聽過相關計劃，但業界願意每14日接受檢測。對於之前的士司機自願檢測計劃，只有不足一半司機接受檢驗，吳錦華表示，當局需增加誘因，假如政府日後推健康碼出入境內地，可讓有接受檢測的司機，率先取得健康碼過關，吸引司機。

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吳錦華今早於港台節目《千禧年代》表示，暫未收到消息指政府會為的士司機推定期檢測，不過已與其他的士團體討論，普遍願意每14日接受檢測。他又稱，部分司機已有留下深喉唾液樣本的經驗，相信並非難事。

之前政府向運輸業推出免費自願檢測計劃，的士司機是首批可接受檢測的人士，不過最終只有約1.4萬司機接受檢測，佔活躍司機不足一半。吳錦華表示，當時司機檢測後，如結果為陰性，不會收到任何通知，令不少司機感到忐忑。他建議，政府可增加檢測的誘因，假如日後推健康碼出入境內地，可讓有接受檢測的司機，率先取得健康碼過關。他續稱，不少司機於內地有家人，相信措施可吸引不少司機。

另外，早前運輸署推出「的士司機抗疫檢測名牌」，接受全民檢測的司機，只要結果呈陰性，就可獲得名牌。不過吳錦華表示，設計上不太理想，政府宣傳不足，不少司機未見過該名牌，亦不知需於何處領取。他表示，如政府向司機推定期檢測，可結合名牌制度，增加誘因，但需允許司機將名牌放在當眼處。

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