威院團隊尖端手術救活胎兒　孖胎需2揀1不容易　BB正常出生是動力

新生命懷內誕生，卻因異常成長危在旦夕，高風險子宮內手術成為救治胎兒的唯一希望。威爾斯親王醫院婦產科胎兒醫學組過去十年共進行逾600宗胎兒手術，當中最常見是雙胎輸血症，孖胎一貧血一充血，須用子宮內窺鏡燒斷部份血管，以救活兩命。 不過，醫生與父母有時會面對「二選一」的沉痛抉擇，須透過截斷虛弱胎兒臍帶，來救活同胎另一BB性命。威院名譽顧問醫生梁德楊行醫多年有深刻感受，「我哋係醫生，唔係想殺生命係想救生命，落手唔容易，心理質素好重要」。

威爾斯親王醫院名譽顧問醫生、中大醫學院婦產科學系系主任及教授梁德楊（左）、威爾斯親王醫院婦產科副顧問醫生謝穎婷（中）和威爾斯親王醫院婦產科資深護師梁淑嫺（右）。（羅君豪攝）

近年在威院接受宮內胎兒手術數字有上升趨勢，平均每年有60宗，去年有90宗創十年新高。

子宮內窺鏡​手術提高存活率至80%

威院名譽顧問醫生、中大醫學院婦產科學系系主任及教授梁德楊指出，最常見手術是雙胎輸血症：胎兒鏡激光血管凝固術，即孖胎共用胎盤時，血液由一個胎兒流去另一個胎兒，導致一個貧血一個多血水腫，對孖胎造成生命危險，醫生需要導入子宮內窺鏡燒斷部份血管，制止宮內輸血，術後存活率可由10%提升至80%。

梁醫生續指，威院2013年引入隔疝：胎兒內鏡氣管閉塞術，暫時是本港獨有，若胎兒成長時橫隔膜穿洞，腹部器官會湧上胸部影響心肺功能，醫生會從胎兒口部經喉嚨導入內窺鏡，於洞口放置球囊，讓器官正常生長，待胎兒出生後再修補，梁稱過去曾替一名40歲高齡母親施手術，她曾經3次流產，最終順利誕下胎兒，可算是替該家庭完成心願。

威院名譽顧問醫生、中大醫學院婦產科學系系主任及教授梁德楊指出，本港最常見雙胎輸血症。（羅君豪攝）

名譽顧問醫生談減胎手術：落手都唔容易

胎兒生命力頑強，有時亦有脆弱一面，當孖胎其中一個胎兒出現異常，不但可能胎死腹中，更有機會危害另一胎的生命，此時醫生及父母需要作出沉痛抉擇，作出犠牲，透過手術用射頻熱力燒斷虛弱胎兒臍帶。

兩個只能活一個，梁醫生行醫多年對此有深切感受，「我哋係醫生，唔係想殺生命係想救生命，但要衡量唔做嘅後果，可能兩個都保唔到，我哋落手都唔容易，但本住兩害取其輕，寧願保一個都好過兩個都無晒，而同事負起責任去做，心理質素都好重要」。

沉重不只於減胎手術，還有一些失敗例子。梁醫生憶述，曾有胎兒膀胱無法排尿，但插入的導管容易移位，母親堅持嘗試，醫生遂每隔數天試插導管，胎兒雖順利出生但終存活不久，「久唔久都會諗起失敗例子，但要用嚟鞭策自己做得更好，要企返起身」。

威爾斯親王醫院婦產科副顧問醫生謝穎婷表示，令胎兒正常出生，是自己最大動力。（羅君豪攝）

副顧問醫生：盼令胎兒正常出生

胎盤手術殊不簡單，醫生需要6年婦科及3年胎兒醫學培訓，之後再累積3至5年經驗才能獨立施手術，此外更需要有一些特質。威爾斯親王醫院婦產科副顧問醫生謝穎婷表示，一個胎兒的形成並不容易，自己對每個胎兒都充滿熱誠，「係好amazing（奇妙）」，希望可以與父母共同努力，令胎兒正常出生，這是自己最大動力，因此試過農曆年都趕回醫院做手術，有時甚至工作逾十多小時。

資深護師：難忘患癌媽超聲波與胎兒道別

威爾斯親王醫院婦產科資深護師梁淑嫺回想，曾遇過一名母親，因患癌不適合懷孕，她在醫護協助下，透過超聲波與胎兒道別，「嗰位媽媽對住影像話『好唔捨得你』，好令人傷感，係說話都無法表達嘅痛」。

威院婦產科胎兒醫學組獲選醫管局2020年傑出團隊，2018年曾邀請巴西教授來港，學習胎兒鏡脊柱裂宮內修補手術，同時會向其他醫院或其他國家醫生培訓，及舉辦國際會議。