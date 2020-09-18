明愛向晴軒遺失121名理大生資料　李傲然促明愛盡快交代事件因由

明愛向晴軒昨日（17日）承認，一名社工遺失行動儲存裝置，內有121名香港理工大學學生的資料，校方表示當中數名學生的資料未經加密。 油尖旺區議員李傲然今日（18日）批評，明愛知悉事件10天，至昨日有媒體披露才交代，做法無誠意，嚴重影響本港社福機構的名聲。他促請明愛盡快向受害人及公眾交代事件因由，「點解將咁重要資料放喺USB，而且可以輕易帶離工作場所？」

油尖旺區議員李傲然批評，明愛知悉事件10天，至昨日有媒體披露才交代，做法無誠意。（李恩慈攝）

油尖旺區議員李傲然批評，明愛就此事件涉嫌推卸責任，「包裝到無人受影響」。他又斥責，明愛在9月7日已知悉事件，但一直未向公眾交代，事隔10天至昨日有媒體報道才承認，做法無誠意、令人憤怒，嚴重影響本港社福機構的名聲。

點解將咁重要資料放喺USB，輕易帶離工作場所

他認為明愛收集過多個人資料，包括學生的身份證號碼、學生編號等，做法不恰當及不必要。明愛須盡快向受害人及公眾交代事件因由，「點解將咁重要資料放喺USB，而且可以輕易帶離工作場所？」以及解釋如何跟進及補償，為受害者取回公道。此外，他亦促請私隱專員公署高度介入事件。

李傲然續指，部份學生的資料無加密，至今他接獲三宗求助個案。他們的心情非常低落，當中有人向他哭訴，擔心與機構的對話內容會被公開，亦感到錯信學校與機構，很受打擊。至於對話涉及的內容，李表示暫未知是涉及文字，抑或有聲有畫，希望明愛能盡快回覆查詢。



明愛向晴軒昨日（17日）發表聲明指，一名社工於9月4日，意外遺失載有121名香港理工大學學生資料的行動儲存裝置，涉及情緒支援熱線「為理在線」。向晴軒表示，事件屬人為疏忽，會紀律處分涉事員工，並成立專責小組檢討及處理。向晴軒向受影響學生道歉，並已就事件報警及通知個人資料私隱專員公署，呼籲受影響學生若懷疑資料被盜用，應立即報警。

