修例風波一周年｜理大圍城致情緒陷困　被捕社工想同家人講對唔住

政府提出修訂《逃犯條例》觸發連場衝突，其中去年11月理工大學「圍城」13天事件，理大內外烽煙不斷，留守者設法爬渠或游繩逃脫。年輕女社工阿玥（化名）當時留守於理大內展開人道支援，她憶述圍城外兵荒馬亂，圍城內則氣氛極度緊張，有示威者情緒缺堤，不少人眼神流露絕望，身為社工的她只好不斷安慰示威者。 隨時間流逝，阿玥形容絕望尤如「細菌」般在理大內散播蔓延，她坦言當時被無力感絆倒，最終選擇離開自首。抵達警署後，抑壓已久的阿玥終情緒爆發，家人為她辦保釋手續後，小妮子淚如雨下撲向母親懷抱。面臨刑責的阿玥曾受情緒困擾，她自言變得膽小及拒絕社交，幸得同業及組織互助，才逐漸走出創傷陰霾，「我想跟家人說對不起，因為我想實踐的價值，而我所追求會令家人擔心」。 攝影：蔡正邦

去年11月理大圍城事件中有多名社工被捕。其中被捕社工阿玥（化名）憶述，當時理大一帶兵荒馬亂，示威者與警方對峙，有人選擇爬渠或游繩逃走。（蔡正邦攝）

當時只能陪伴及安撫他們（留守示威者），希望他們在艱難時刻，仍有成年人及社工陪伴！ 理大圍城 被捕社工 ——— 阿玥（化名）

理大圍城事件始於去年11月17日，當時紅磡海底隧道一帶有人擺放了雜物設置路障，早上有巿民到場清理路障時，遭反修例示威者阻止及投擲磚塊，其後警員到場驅散，爆發激烈警民衝突，其後有大批示威者守在理大校園與警對峙，事件在11月29日校園解封才正式告終。長達13天的圍城事件，最少有1,381人被捕，主要涉及暴動罪。

理大圍城事件中有多名社工被捕，被捕社工阿玥（化名）憶述，當時理大內有很多年青人，有人堅持留守，有人突圍逃走，「這是創傷的畫面，當時是無路可退，所有道路都不安全，難以預料他們離開理大後安危」。阿玥指，當時理大一帶兵荒馬亂，示威者與警方對峙，有人選擇爬渠或游繩逃脫。

「我想進人理大，為擔心、迷茫及恐懼的年青人安撫情緒。」阿玥形容在理大的時間度日如年，她目擊有年青人不敢入睡，連續數天不眠不休視察四周情況，更有人出現情緒問題，「當時他們眼神絕望，大家不斷找方法逃離及支撐，外面不時發生衝突事件，有年輕人席地而坐，有人甚至放棄」。

【理大圍城】理大示威者手持汽油彈。有防暴警攻入理大，理大有示威者擲燃燒彈還擊。有示威者於理大留守十多天。（李澤彤攝）

社工阿玥：於理大內被無力感絆倒

圍城外有大批警員守候，圍城內青年苦守，校園內外都戰戰兢兢。身為社工的阿玥不斷安慰在場年輕人，「當時我只有一個想法，如何保護在場年青人，但根本無法發揮具體作用」。隨時間流逝，不少留守者情緒問題浮現，阿玥亦不例外，「當時沒有多餘空間及時間，去兼顧自己的心情，我只好抑壓自己情緒！」

最終，阿玥選擇離開理大，同時被警方以暴動罪拘捕。她抵達警署後，回想起理大圍城的點滴，淚水隨即奪眶而出，「我會覺得很內疚及自責，有感自己能力很低，未能為他們做一點事！」阿玥坦言被無力感絆倒，作為社工的她，最擔心仍年青人的情緒問題。

+ 2

我每次出街他們都很擔心，初時家人擔心我會疏遠家人，其中令父母及朋友擔心，我都會感到內疚！ 理大圍城 被捕社工 ——— 阿玥（化名）

被捕後 家人到警署保釋 難忘母相擁安慰

阿玥被捕後，家人到警署保釋她，步出警署的一刻，她二話不說衝前與母親相擁。阿玥憶述，當時母女均淚如雨下，媽媽安慰她道：「無事就得了！」回家後阿玥陷入情緒困窘，她一度暫停自己社交圈子，不敢查看有關反修例的新聞，她自言變得膽小，任何突如其來的聲音都會把她嚇倒。

「我想跟家人說對不起，因為我想實踐的價值，而我所追求會令家人擔心」。情緒一度受困的阿玥指，參與由同路人發起的社工組織，透過傾訴她亦得以釋懷，「被捕的社工之後大家都有見面，討論當時狀況及心路歷程，大家得以釋懷」。