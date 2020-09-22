政府資助街市攤檔推八達通支付　商販大多耍手擰頭：要撳多幾粒掣

本港新冠肺炎疫情持續，因商戶以現金找續或增加傳染病毒風險，政務司司長張建宗早前於記者會透露，打算提供一筆過資助，向食環署轄下的街市攤檔推廣電子貨幣。據悉，八達通稱現時已推出優惠，豁免首6個月1.5%銀行帳戶資金轉帳費用。 但是不論是領展轄下的慈雲山街市，食環署轄下的紅磡或土瓜灣街市，大部分商戶均不願接受電子支付，例如嫌申請過程麻煩，將來不願被收取手續費等。亦有居民坦言，「我老人家唔識用手機」，僅能以現金付款。 與此同時，中國內地透過「支付寶」、「微信支付」兩個平台，早已令電子支付變得普及，市民不須再帶備現金外出。顧客掃二維碼後，僅須自行輸入金額付款，而收款語音播報功能則會提醒商戶支付成功。

慈雲山是第三波疫情的重災區，領展轄下由建華集團管理的慈雲山街市亦接受電子支付。（歐陽德浩攝）

領展轄下街市電子支付普及率低

慈雲山是第三波疫情的重災區，領展轄下由建華集團管理的慈雲山街市亦接受電子支付。記者於上周四（10日）下午到場觀察，發現街市人來人往，擠得水泄不通，似乎未受到疫情影響。但菜店員工英姐表示，「啲人唔係入嚟買嘢，係入黎嘆冷氣咋。」她透露，電子收款機長期開啟，但全日並無市民使用，「有開機但冇人用，始終生意難做都係收現金多，唔想趕客嘛。」

豬肉店店員亦表示，因老闆每晚以現金結算，並須使用現金向供應商支付翌日的豬肉費用。他亦透露，管理公司要求店舖租用電子收款機，更指費用頗高約數百元。至於凍肉店店員王女士透露，當日僅得約7宗交易，共500多元經由電子支付。她指，邨內的長者習慣以現金支付，但憂慮接觸紙幣而受到感染，「梗係想佢哋用部機啦，啲錢我掂喎。」

市民︰慈雲山多長者居住 不懂電子支付

事實上，街市推廣電子支付受阻，確實與居民的習慣有關。堅持使用現金的葉女士，不擔心接觸紙幣而受感染，稱注意衞生便無礙，又指慈雲山的居民以長者為主，故不懂使用電子支付。

陳伯伯更對八達通經常充值而感到麻煩，直言「我老人家唔識用手機！」而陳女士坦言街市繁忙，氣氛緊張，習慣使用現金以免麻煩職員，「想畀完錢快啲走，通常攞定零頭，摸完錢都會即刻噴野消毒。」

紅磡街市攤檔不願配合電子支付

另一邊廂，雖然政府向食環署轄下的街市攤檔推廣電子貨幣，但似乎是一廂情願，土瓜灣及紅磡街市幾乎所有商戶沒有安裝八達通機，所有豬肉檔及魚檔已表明不會安裝。

其中，菜店店員丁女士解釋，老闆嫌安裝八達通機的程序麻煩，將來不願被收取手續費。她亦憂慮工作繁忙時，無暇抽身「撳多幾粒掣」。但她亦提到八達通的好處，「唔洗換大餅嘛，驚污糟又唔使掂到錢，就咁嘟下簡單啲。」

而魚檔陸女士解釋，「唔戴手套會俾海鮮吉到流晒血」，因手套長期濕漉漉，擔心「瞥機唔方便」，雖然食環署最近曾派人講解，但一眾魚檔已決定放棄使用。

家庭主婦朱女士怒斥「啲錢污糟邋遢！」她指，超市買餸不需掏出紙幣，惟街市的選擇較多豐富，只能忍受骯髒的環境，並建議政府應永久轄免商戶租用收款機的費用，「你收到咁貴，佢哋梗係唔肯裝機啦！」

內地居民掃二維碼買餸

就在香港街市的商戶仍使用現金的同時，其實中國內地早已普及電子支付。居於中山坦洲的林先生表示，無論於街市買餸、坐的士、買外賣等，亦能使用支付寶或微信支付，故外出時已不再帶備現金。

問到如何在街市付款，他解釋，商戶會放置二維碼於當眼處，顧客掃碼後僅須自行輸入金額付款。由於商戶設置了收款語音播報功能，若顧客付款成功，手機會提醒「微信支付收款到帳XX元」。但林先生指，雖然商戶以二維碼收款快捷方便，卻存在一定風險，有不法之徒利用二維碼騙取金錢，如連接帶有病毒程式的二維碼，藉此控制手機過數等。