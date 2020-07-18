新冠肺炎｜慈雲山街坊轉至樂富街市買餸　六成市民用電子支付

新冠肺炎第三波疫情持續，有街市出現群組感染個案，包括慈雲山街市、北河街街市和牛池灣街市。而沒有群組爆發的樂富街市下午人流頗多，街市內幾乎人人配戴口罩。 有旺角居民認為樂富街市比較衛生，遠道而來買餸，表示自己下廚較出外用膳安全。有商戶表示，最近有慈雲山和黃大仙居民前來買餸，人流增加，亦有六成客人以電子貨幣支付，避免接觸現金。

在慈雲山中心商場及街市有多名確診患者到過，昨天（17日）和今日關閉清潔。多宗個案涉及的北河街和牛池灣街市昨晚亦提早關閉清潔消毒。而沒有群組爆發的樂富街市下午人流頗多，街市內幾乎人人配戴口罩。

居住旺角的鄭先生認為旺角街市人多，環境骯髒，而樂富街市比較衛生，遠道而來買餸。他表示周圍都有感染個案，包括食肆，「區區都有，擔心唔到咁多，出去食嘢仲死啦，去街市穩陣啲，自己煮」，在家下廚較出外用膳安全。他又說街市難以使用電子貨幣，唯有接觸過錢後洗手，他會買多一天餸，減少出街。

附近居民葉女士表示，「唔驚得咁多，都要買餸煮飯」，她指樂富街市地方寬敞，衛生情況良好，自己不會去有感染個案的街市。她表示只有部分商戶提供電子支付方式，不算普遍。

葉女士說這兩天清洗街市太遲，認為政府應及時採取相應措施，「最緊要政府要做野，因為開咗關，唔封關我哋點謹慎都做唔到」。她又說最擔心從交通工具感染病毒。

同行的徐先生表示，病毒進入社區，個人衛生要做足。他們此趟買了魚、菜和生果，沒有特別儲糧。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

冷藏食品店負責人姜先生表示，最近有慈雲山和黃大仙居民前來買餸，樂富街市人流增加兩至三成。他說居民去不了該區街市，「佢地嗰面街市好多都話檔口無開，所以都買唔到野」。疫情下，有約六成客人以電子貨幣付錢，避免接觸現金，甚至戴手套。他指近日客人都買多食物，盡量避免出街。