新冠肺炎｜港大醫學院實驗員一確診一假陽性　14日前有接觸病毒

新冠肺炎疫情未能歸零，《香港01》昨日率先報道，港大公共衛生學院兩名職員昨日接受病毒測試，結果為初步陽性。今日覆檢結果，一人確診，患者為28歲女子，正於瑪麗醫院接受治療，另一人假陽性。 消息指，港大該個實驗室兩名人員過去14日無接觸新冠狀病毒，但之前曾有接觸。港大公共衛生學院透過每星期一次的新冠病毒檢測，發現到有關人員染病。現時無證據顯示從實驗室感染。 另外消息指，今日（18日）至少3宗初步確診，除港大的個案，威爾斯醫院、屯門醫院各有一人初步確診。

港大回覆查詢表示，兩名於港大醫學院工作的職員昨晚（17日）獲送院進行新冠病毒測試，正等待化驗結果。大學已安排清潔及消毒兩人的工作地點。

港大《學苑》引述校方稱，涉事兩人當中，只有一人確診感染，期間一直佩戴口罩，且並無與其他職員或學生有密切接觸，現正於瑪麗醫院留醫，另一人則屬「假陽性」。

《學苑》又引述指，兩人在醫學院實驗室樓6樓工作，同層工作職員需強制接受檢測，其他曾到訪該層人士亦可接受免費檢測，費用全免。院方將收集深喉唾液樣本，分別於今日傍晚及明日早上提交予衛生署。

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