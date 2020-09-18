新冠肺炎・9.18｜增三宗確診　酒吧重開愈夜愈多人　當局加緊巡查

第三波新冠肺炎疫情反覆，本港今日（18日）公布，截至凌晨單日新增3宗確診，全部可追源頭，不設疫情記者會，累計全港共4,997人感染。 政府今天起進一步放寬防疫措施，卡啦OK和酒吧等處所可重開，而停業逾60多天的海洋公園亦會恢復營業。

▼諾士佛臺酒吧重開情況▼

新冠肺炎｜港大醫學院實驗員一確診一假陽性 14日前有接觸病毒

【21:45】消息指，港大公共衞生學院實驗室技術人員，一人初步確診，另一人假陽性。港大發言人稱，兩名於港大醫學院工作的職員昨晚獲送院進行新冠肺炎病毒測試，現正等待化驗結果。大學已安排於兩名員工的工作地點進行清潔和消毒。

港大學生會《學苑》指，今香港大學李嘉誠醫學院稱兩名初步確診者，只有一位確認感染武漢肺炎，另一位則呈假陽性反應，並未受感染。院方稱該名確診員工於醫學院實驗室樓6樓（Lab Block 6/F）工作，期間一直佩戴口罩，並無與其他職員或學生有密切接觸。現該名確診員工正於瑪麗醫院接受治療。

新冠肺炎｜酒吧重開愈夜愈多人 枱與枱距離或不足 當局加強巡查

【20:00】中環蘭桂坊、蘇豪區，尖沙咀諾士佛臺的酒吧陸續重開，愈夜愈多人，警方、衞生署分別派員巡查酒吧有無做足防疫措施，以及顧客有無在非飲食時佩戴口罩。

▼中環蘭桂坊、蘇豪區酒吧重開情況▼

+ 7 + 7 + 7

【18:57】《香港01》接獲消息指，2名港大員工昨晚初步確診新型肺炎，港大發言人今日回覆稱，兩名於港大醫學院工作的職員昨晚獲送院進行新冠肺炎病毒測試，現正等待化驗結果。大學已安排於兩名員工的工作地點進行清潔和消毒。

新冠肺炎｜泳池封閉兩個月今重開 泳客：唔游水周身囉囉攣



【17:00】康文署轄下的泳池今日重開，其中紅磡大環山、九龍公園及觀塘泳池都有泳客到場暢泳。

▼海洋公園今日再次重開▼

+ 5 + 5 + 5

【15:31】瑪嘉烈醫院一名81歲確診新型冠狀病毒的男病人（個案編號：4630）昨日（9月17日）離世。病人有長期病患，是葵涌豐盛護老院院友，他於8月19日因肺部感染及心跳異常入院接受治療，其後確診。衞生署昨日解除其隔離令，惟病人因細菌性肺炎病情惡化，延至昨晚8時44分離世。連同這名病人，至今共有102名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。連同較早前1名患者在家離世，本港累計103人染疫亡。

截至今日（9月18日）上午九時，過去24小時共有14名確診病人出院，至今共有4 696名確診或疑似病人康復出院。



目前公立醫院已啟用652間負壓病房，合共1 158張負壓病床，現時共有167名確診病人分別於17間公立醫院及社區治療設施留醫，其中13人情況危殆，九人情況嚴重，其餘145人情況穩定。

▼9月18日泳池重開▼

+ 2 + 2 + 2

新冠肺炎｜今增3宗確診 為旺角盈館、觀塘鐘聲慈善社員工家人

【14:12】今日新增3宗確診個案，由#4995至#4997，2宗和之前相關個案，其中一人為55歲女，編號為#4995，住油塘邨美塘樓；

另一患者是24歲女子，編號為#4996，住旺角砵蘭街300號，其相關接觸者是住同一地方的第4,992號患者，在旺角創興廣場盈館酒樓工作的52歲女子；

餘下#4997屬英國抵港輸入個案，患者是51歲女子，住大埔船灣詹屋村。

【14:28】運輸署今日（18日）表示，因應中小學及幼稚園將於9月23日及29日分階段恢復面授課堂，已提醒各主要公共運輸服務營辦商提供充足的服務，以應付乘客需求。



專營巴士公司由9月23日起會恢復51條服務學校區的特別路線和班次，亦會加強服務行經學校區的路線。港鐵公司亦會於9月23日起加強鐵路（包括重鐵及輕鐵）服務，以及恢復所有行走屯門及元朗區的港鐵接駁巴士路線的班次，以應付乘客需求。

【13:13】今日多了９間診所派樽，但交的人只有３成？亞博旁的醫院，設計完成了？何時動工？第４波前能完成？開學會否為老師學生檢測？

陳肇始指病毒檢測很重要，現已有8層不同疫情防控檢測，有在機場、有在檢疫期間、亦有在普通門診，有在地區康健中心派樽；疫情嚴峻檢測量高，但疫情緩就不在很高的優次，在不同點要有不同檢測能力，要市民自願檢測及有需要時可拎樣本樽檢測。

至於臨時醫院政府支持中央仍有支持，現已密鑼緊鼓進行；至於學生及老師，世界各地的經驗，返學大學會戴口罩，若教育局認為要做大量檢測，會作安排，一直有與不同政策局討論，甚麼情況有風險要進行檢測。

【13:00】若第四波再有社區廣泛傳播，會否邀請內地支援人員？有無可能捱得到去有疫苗？要多少錢買？會同創科局關發展密切接觸者的平台，是之前提過的？港人在內地醫院，會時推行？

當檢視返第3波工作，去密鑼緊鼓應對、準備第４波情況，是計劃如是更嚴重，每日病人更加多，我們的設施、人手，我們除增加人力、設施，亦有用科技，亦都係會將效率提升。

如再有社區爆發，大幅度恆常化了特定群組檢測，同埋將其分類，亦在醫管局普通科門診加大檢測量、診所數目，希望有更加有系統的整體檢測，定點、特定監測系統，可更早了解爆發群組，找到後仍有追蹤等問題。有關疫苗已預留84億作疫苗採購。

陳漢儀，創科局現時已將衞生署及醫管局相關資料整合，助調查做得更快；現與手機應用程式不同，現時追蹤困難要市民供過去14日曾到過的地點；希望市民輕病徵都應求醫，而相關資訊平台是希望加快追蹤時間。

港大深圳醫院覆診是一次性的安排，兩地各檢疫14日都變成28日，醫管局病人回港覆診不便。

高拔陞指深圳港大醫院有關款項的情況內地有規範 會再同內地醫院同事研究，如病人有需要可覆診 取藥次數各地未必一樣，細節需再研究，大原則希望相若。至於臨時醫院是否足夠，高指外國數字有很大上落，由幾十變成上千，硬件要審慎，亞博館其他館都會改，當然實際需要多少 要因疫情況調節如年青病人、年長病人的數目，最重要是有硬件在此。

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【12:52】為高風險群組做檢測，有否細節詳情？有關往深圳接受醫療服務，會否用醫健通？陳肇始指，高風險群組早前已進行兩輪，今為安老院進行第三輪，初步睇會以14為一次；此外為高接觸群組，因應第三波爆發，食肆、街市人多擠迫、司機等，所以會做檢測，正與相關部門做細節；此外亦有重要基建服務人士會重覆檢測。

至於港大深圳醫院及醫管局的情況，受疫情影響不少醫管局病人返港要面對檢疫安排，會有困難，雖早前有配藥安排但情況不理想，所以提供另一選擇，對其治療有幫助。

高拔陞指，政府願設專項撥款，為在外地不便返港的支援計劃，然而即使返港亦不方便，有一定困難，所以希望有計劃為病人多一個選擇；然而對慢性病，長期病患按期回港覆診有困難，現有多個選擇，可由病人主動申請，先下載相關資料在一個檔案內；仍要與醫健通及深圳港大醫院研究，但不會是電子互通。



【12:43】 恆常測試是否強制抑或自願？人數預計多少幾耐一次？ 早前曾考慮為學校員工檢測，為何今次不檢測? 疫苗預先採購 簽了未? 點解要2倍香港人口? 預計第4波疫情如何嚴峻？



特定群組將會繼續恆常檢測，私營檢測能力增加，將更有彈性。恆常檢測對象有三方面，包括屬高風險的老人院舍、護理院、殘疾院舍員工；多接觸的街市、食肆、交通工具（的士司機）;基建員工如屠房、碼頭。就如有突發性爆發，檢測仍屬自願，但強烈呼籲相關人士接受檢測，大家經過了社區檢測，大家會有更多了解，可以最多5000一日。

已向兩個不同供應商訂購疫苗，買兩倍若其中一款未能成功，因目前為止有關疫苗亦在測試中，所以要做好準備。

至於第四波，目前仍不知道情況，但可能更嚴重，因為過去疫情一波比一波嚴重。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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【12:34】現時亞博臨時醫院及新建設施，由深圳市負責，如何確保是合乎香港水平？若冬季有第四波，是否有足夠醫護人員？國慶活動提醒大家要小心，之前有慶回歸群組...？

陳肇始指，針對臨時醫院由發展局牽頭，一直合乎香港興建醫院法規，建築署亦一直有參與。迎來長假有不同節日，傳統喜慶日子，大家放假比較雀躍，會慶祝、家人聚會，我們明白，呼籲大家要保持社交距離，減短外出時間，食肆除口罩時間縮短，是很重要，要一起處理；要一方面平衡一方面減傳播風險。

高拔陞指亞博館方面，有社會治療設施及臨時醫院，硬件會有發展局、建築署同事，將來會交由醫管局運作，醫管局作為使用者會提供運作意見，最重要是用得到、合用，整體的流程、感染控制的配置，都有參與。高又指，醫護人員配套很重要，外國疫情反覆 整體嚴重，有國家短時間爆發。

至於醫護人手，在軟件上安排亦很重要，人手上，看外國及第三波疫情經驗，運作過亞博館、鋰魚門，病人大部分是相對穩定同輕微，有80%病人屬此類，相對上，不比醫院醫護人手多，亦用多了ＩＴ、新技術，減少醫護人手需求及感染風險，而亞博館問症是網上形式，如視像問症、自己度數據。如短時間再有疫情爆發，突然間要大量增人手是不容易，會再研究再多些病床位時如何做。

視乎外國、香港經驗，有機會搵私家醫護幫手，如在亞博館初期，不少私家主動聯絡幫手，初期是新經驗故主要是醫管局同事處理，期望未來疫情穩定時，會試搵私家同事，當需要時，有他們的回應，會更方便配合。希望最理想是疫情一直隱定，唔需要用這些設施，但要做好功夫。

【12:30】第六，疫苗採購，以用雙管齊下的方法為全港市民採購，已參與COVID-19疫苗全球獲取機制，將涵蓋本港人口35%，是照顧最脆弱群組的安全網；會以CHP 科學委員會意見預先採購協議 至少2款來自不同製造商及平台，最少採購全港兩倍人口的劑量，如不是每種都有效推出，有足夠劑量。

最後呼籲會密切留意發展，爭分奪秒去增強各種能力，準備就緒，是持久戰，不止單靠政府措施，是大家一齊努力。市民要時刻保持社交距離，有抗疫意識，雖放寬了措施，外出時要保持警覺。

此外，下一波或同冬季流感高峰期一齊來臨，會在１０月內推出不同流感疫苗接種計劃。



【12:27】現時已加強一系列措施減低風險，８月１７向從業員發出書面建議，包括有效分隔、職責分工，如不同人手傳菜、避免搭枱、通風。至於街市的環境，有員工、市民感染的情況，現金找續都係風險位，建議會在基金下，向公眾街市提供一次性補助，推廣不接觸式付款。

現時的疫情未完全穩定，現階段一定要穩住疫情，大家充分合作，大家要保持防疫意識，10月1日是中秋、國慶長假，保持個人衛生上不可鬆懈，勿令努力付諸流水，政府會留意疫情發展，取得平衡。

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【12:25】在檢視第三波有人多擠逼的地方有爆發風險，如食肆、街市，故會加強食肆、街市防疫措施，食環一直有加派巡視，確保食肆要嚴格遵守，違餐飲業處所９.１１至９.１６，巡6178間，向66間檢控，包括距離不足、超過50%入座率，食客未有在飲食外配戴口罩。9月18日有新指示，警方食環周末會有聯合行動。

【12:22】第五，保持社交距離措施，過去數星期分階段、逐步有序放寬，新常態下盡量令市民恢復社交、經濟活動，都係回應一些訴求，包括公眾場所群組聚集限制，延長堂食時間，放寬同桌人數，重開餐飲業務表列處所。考慮到第三波的經驗及本地實際情況，要持續減低病毒在社區傳播機會，不可大幅放寬。

【12:20】醫管局的隔離設施方面，政府協助設立社區治療，包括亞博館設施提供900個位，在中央支援下，在亞博擴展，在數星期內增配置1000病床，鄰近3.2公頃土地，建樓高兩層臨時醫院，供800病床，料4個月內完成攤檔從業員，重要基建人員，屠房、碼頭人員，會基於疫情，定期、抽樣、重覆去做。



【12:18】第四，增加備用檢疫及隔離設施，要加大各方能力，設施亦是重要,特別是針對緊密接觸者及高風險接觸者。現時駿洋邨1至3座已停收，最快９月底停用，會盡清清空及消毒後，料10月中交回給房委，最快明年1月可入住。至於竹篙灣，９月內會完成，可有700單位，而第3及4期亦會在本年底完成有2000單位；會重用鋰魚門公園度假村，亦會會租用整幢酒店供密切接觸者使用，料即使交還駿洋邨，年底會有4000檢疫單位。

【12:16】有關追蹤接觸者，希望可提升效率，是重要一環，透過早前修例，賦權獲授權人員可要求提供資料，安排合適公職人員，借調追蹤，聯同現有內部資訊平台，連了不同部門、機構以電子方式統一收集追蹤接觸者資料。

【12:13】為高風險特定群組檢驗恆常化，已聯同不同政策局，檢視高風險、高接觸、特定人員，為個別特定群組包括︰高風險 安老、殘疾院舍、護養院員工，多接觸行業，如司機包括的士司機、食肆員工、街市攤檔從業員，重要基建人員，屠房、碼頭人員，會基於疫情，定期、抽樣、重覆去做。

加強院舍感染防控，第3波出現過，設立臨時檢疫設施，亞博亦預留了2個場館備用，合共可提供640個床位。社署於7月中、8月中為院舍員工做了兩輪測試，今日再開始會同局方討論。



【12:10】有關加強檢測是重要一環,普及檢測已結束，但會增加衞生署及醫管局的流行病學監，包括追蹤、個案偵查，為高風險特定群組、突發檢測。今日起亦增加派發檢測包的括普通科診所至逾30間，月底會有40間。



【12:05】陳肇始指防控措施將有六方面，包括跨境管制、加強檢測、追蹤緊密接觸者、隔離措施、

社交距離以及疫苗等。跨境可外防控制，而入境已有相應檢疫及檢排安排，所有經機場抵港人士，均需受病毒檢測；陸路入境已需接受家居14日檢疫，大部份為貨車司機，必定要受檢測；適當跨境措施要有，亦會密切留意情況定高風險名單。



【12:00】食物及衞生局局長陳肇始聯同衞生署署長陳漢儀及醫院管理局行政總裁高拔陞，就2019冠狀病毒病的防控策略舉行記者會。陳肇始第三波至今兩個月，疫情放緩漸穩定,但仍有隱形傳播鏈；料第四波於冬季出現，較第三波嚴峻，會參考專家意見、同醫學院合作。雖然現時非能達至持續零感染,世界各地持續爆發，港難獨善其身。

【10:55】消息指，今天新增3宗確診個案，1宗屬輸入，另外2宗與早前個案有關連，衞生防護中心將不會召開疫情記者會。

【09:00】食物及衞生局局長陳肇始聯同衞生署署長陳漢儀及醫院管理局行政總裁高拔陞，將於中午十二時就2019冠狀病毒病的防控策略舉行記者會。

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