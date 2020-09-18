美國將禁WeChat、TikTok　中國早禁通訊app　中美港商民眾難交流

美國商務部宣布，將於周日（20日）起，禁止下載內地通訊軟件WeChat（微信國際版）及短片分享平台Tiktok（抖音國際版）。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，相信對涉及中美商貿的港企會有影響。他指，內地早年已禁用WhatsApp、telegram、facebook等通訊及社交平台，故中美公司主要依賴WeChat溝通，一旦禁止被使用，目前未有其他即時通訊軟件可以取替，或要回歸傳統的電子郵件或SMS短訊。

▼TikTok置身中美角力中的掙扎▼

9月20日禁WeChat 11月12日禁TikTok

中美關係持續升溫，美國商務部發表公告，由本月20日起，禁止流動應用程式平台提供WeChat及TikTok程式下載或更新，亦禁止WeChat支付交易。WeChat的禁令生效日期為9月20日生效，TikTok則是11月12日。公告又提到，若TikTok能在11月12日解決為美方所帶來的國家安全疑慮，禁令有機會被解除。

商務部聲明指出，WeChat和TikTok構成的威脅並不完全相同，但情況相似，同樣是收集大量用戶數據，包括網絡活動、用戶位置，以至瀏覽和搜尋記綠，並可與中國共產黨情報部門有人為的合作，令使用該兩個通用應用軟件，對美國的國家安全構成不可接受的風險。

美國商務部：中共以WeChat、TikTok威脅美國

聲明又指，中國共產黨已展現使用這些應用程式威脅美國國家安全、外交政策和美國經濟的手段和動機，是次行動再次反映，美國總統會採取一切可行的方法，以保障國家安全，並保護國民免受中國共產黨的威脅。

商務部同時對兩個應用程式採取更多技術限制，這些限制會在星期日對WeChat生效，對TikTok的限制就會在11月12日生效。外電報道，意味WeChat由星期日起，實際上不能夠再在美國營運。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，相信禁止使用WeChat後，對涉及中美商貿的港企會有影響。（資料圖片 / 高仲明攝）

中國早禁其他app 除WeChat無其他可以用

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，相信美方實施禁令，是以防WeChat盜竊境內機密資料及阻止Tiktok成為政治輿論平台，影響美國11月大選。

他認為，禁令對中美公司的交流會有所影響，包括在中國內地及美國都有生意往來的港商，以及同時與三地交流的民眾。內地早年已禁用WhatsApp、Telegram、Facebook、Signal、LINE等通訊app，兩地聯絡多依賴WeChat，他直言「冇其他可以用」，一旦WeChat被禁止使用，暫時未有其他即時通訊軟件可以取替，或要回歸傳統的電子郵件或SMS短訊，大大減低溝通的效率。

在內地，Google、YouTube、Gmail一早被禁，不少內地民眾要「翻牆」看牆外的世界，方保僑說，美國當地人日後仍想用WeChat或Tiktok，估計仍有「走棧位」，可以透過其他國家網上流動程式平台下載，再「翻牆」使用。方續指，美國當地不少商舖設WeChat Pay、AliPay等交易平台，方便內地或港人旅客付款，日後被全面禁用後，是「一刀斷」WeChat多年鋪設的交易網絡。

至於Tiktok作為新興社交平台，不少美國公司若想開拓華人市場，他認為會在Tiktok賣廣告，一旦禁用Tiktok，會少一個宣傳及營商平台。

9月18日，騰訊控股（0700）收報525.00港元，下跌2.00港元，跌幅為0.38％。（中新社）

TikTok發聲明，反對美國商務部的決定，將堅持訴訟，維護用戶、創作者、合作夥伴及公司的正當權益。

騰訊發聲明指，已知悉美國商務部長針對WeChat在美國國內使用的行政命令，公司會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案，又指WeChat一直遵守當地法律法規，其數據政策與程序符合全球最嚴格的隱私標準。