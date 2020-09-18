【TikTok】美國官員：特朗普不想字節跳動繼續控制TikTok

英媒9月17日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）不想中國企業字節跳動（ByteDance）日後繼續對抖音海外版TikTok有控制權。

路透社17日引述一名匿名的美國高級官員稱，特朗普不想字節跳動維持對TikTok的控制股權（Controlling interest），因為這令美國公民的個人資料有風險。

字節跳動正在致力與美國白宮達成協議，保住TikTok在美業務。

涉及交易各方經過來回磋商後，美國政府、甲骨文（Oracle）及一些投資者準備收購TikTok在美業務，現在只待特朗普批准。

協議必須有特朗普及中國政府首肯。特朗普或仍對任何他不喜歡的交易予以拒絕，以及中國已暗示寧願TikTok在美業務關閉，也不願見它出售。

外界暫時未知特朗普會否點頭，惟白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）17日已稱，擔心這交易只是「重新包裝」，並不達到華府要求。

美國總統特朗普9月17日稱，將很快就TikTok交易案做出決定。圖為特朗普9月10日在華盛頓白宮出席新聞發佈會。（Reuters）

根據擬議的計劃，甲骨文會在新成立的公司TikTok Global獲得少數股份（傳不足兩成）、新公司總部設於美國，以及由一批獲得華府批准的董事管理。

除了甲骨文，美國零售巨企Walmart亦會獲得新公司的股份，但規模未知。Walmart之前與微軟（Microsoft）聯手，想收購TikTok業務。但微軟的方案已被拒絕。

經更新的條款令交易有不少隱憂：新條款指甲骨文將取得TikTok應用程式的原碼，以及可取得它的更新，查找「後門」以及其他惡意部件。



中國商務部8月28日發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，涵蓋人工智能等領域，換言之上述條款的要求，將須獲中國政府批准。