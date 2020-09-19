限聚令｜九龍城茶餐廳一枱五人涉違防疫指引　負責人：驚要收告票

政府放寬限聚令至4人，但食肆的顧客數目不得超過處所座位數目一半則維持不變，一枱亦只限最多4人。食衞局局長陳肇始昨日（18日）表明，警方及食環署會於本周末進行聯合行動，巡查食肆嚴格遵守防疫規定。 記者中午到過深水埗及九龍城區巡視，或因天雨關係，食肆只出現小人龍。不過，有茶餐廳一枱安排了5名客人同坐，入座率幾近爆滿，負責人坦言知道有巡查，但坐一半或相距1.5米距離對茶餐廳來說是難執行，「驚（被罰）但都無辦法，只好叫啲客食完快啲走。」

9月19日，有茶餐廳入座率超過一半，而中間最後排一枱坐了5人。（李澤彤攝）

天氣不佳，即使是周六外出的市民亦不多。九龍城的食肆不少中午前門可羅雀，店員站在門口拉客，接近下午1時開始，人流才漸漸增加。

一間茶餐廳幾近爆滿，門外亦有人排隊。記者觀察，店內座位與座位之間有放置隔板，但明顯地入座人數超過座位一半，其中一枱更坐了5人。負責人吳先生坦白地向記者表示，得悉今日有巡查行動，「驚」被查時會違規要收告票，過去亦有食環處人員來視察，「但始終對限聚令都有啲誤會，例如坐一半咁。」

「叫啲客食完快啲走，唔好坐咁耐」

不過，吳先生表明在過去禁堂食令下，生意大減40至50%，即使現時放寬堂食也無法追回生意見。他說：「放寬堂食令又延長至凌晨12點，多咗人出嚟堂食，但如果坐一半人，又少咗人買外賣，對我哋茶餐廳真係無乜幫助。」加上今日是假期，是食肆的黃金時間，故冒險也無辦法。

他指出，茶餐廳較細且座位較為狹窄，難以安排坐一半或相距1.5米距離，「只好叫啲客食完快啲走，唔好坐咁耐，除口罩傾偈始終有感染風險。」

而另一間的點心店亦差不多坐滿，但記者向負責人查詢時，對方表示中間有預留數張枱放外賣，「人數睇落坐滿，其實係無過半」，又指食環早前來過巡視，也沒有指是違規，「我哋唔敢違規。」

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼