泳池重開首周末　泳客隔8個月「出山」暢泳　限聚令下開4人泳班

今日（19日）是泳池重開首周末，縱早上時有驟雨，仍無阻市民到游泳池暢泳。記者早上約9時半到九龍公園泳池視察，在45分鐘內，約有30餘人入場。受訪泳客普遍對泳池重開感到高興，有人指自己已留在家中7、8個月，不太擔心因重開泳池而疫情反覆，但會盡量和其他泳客保持距離。也有家長攜子女上游泳班，有泳班教練帶同3名小童一同進場。

因應第三波疫情，本港泳池自7月中起全部關閉，直至昨日（18日）港府再重開泳池。今日是泳池重開首周末，縱早上時有驟雨，仍無阻市民到游泳池暢泳。記者早上約9時半到九龍公園泳池視察，在45分鐘內，約有30餘人入場。受訪泳客普遍對泳池重開感到高興。

陳先生認為泳池有充足的消毒措施，但自己亦會「小心啲，盡量噴多啲嘢」。（黃穎津攝）

重開泳池感開心 泳客：百幾宗你開我都唔敢嚟啦！

泳客何先生表示，自疫情開始以來，已「匿咗喺屋企7、8個月」，而自己一直有游泳習慣，但泳池因疫情而長期關閉，他也只能留在家中，無法出外運動。何先生指，現時疫情已漸趨緩和，對重開泳池感到高興，也不太擔心新型肺炎病毒通過泳池而傳播，他笑稱：「而家一日得2、3宗咋喎，百幾宗你開我都唔敢嚟啦！」



泳客陳先生今日攜幼女到泳池游泳，他對重開泳池感到開心，「可以繼續游」。他亦同樣不太擔心疫情傳播問題，認為泳池有充足的消毒措施，但自己亦會「小心啲，盡量噴多啲嘢（消毒用品）」。陳先生稱，他素有游泳習慣，在疫情前一般「一星期游一次水」，但泳池因疫情關閉，他只能以跑步代替。被問及政府要求市民於泳池範圍內戴口罩的意見，陳先生則稱：「換衫嗰時戴番口罩係okay嘅，但去泳池嗰時戴會濕㗎嘛，所以都係大家保持距離囉！」

1個教練教3人游泳

現場亦有家長帶同子女到泳池上游泳班。李女士指，在疫情前，孩子每星期都會上游泳班，第三波疫情前亦有請私人教練斷斷續續上課，「一般係1個教練帶2個學，唔會好多人」，而今天的泳班連同教練亦只有4人。被問及會否擔心被傳染，李女士則稱，「都有少少驚嘅，但而家疫情好咗好多，都贊成開番嘅」。李小姐又指疫情防不勝防，對政府要求泳客除豁免情況下，在泳池範圍內佩戴口罩表示贊同，認為「咁樣安全啲，唔會麻煩，對大家都有保障」。