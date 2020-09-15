限聚令｜維持四人　酒吧、卡啦OK、主題樂園、泳池等周五起重開

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情回落，今日（15日）亦沒有新增的本地確診個案。食物及衞生局局長陳肇始指由於疫情持續放緩及漸趨穩定，加上普及社區檢測計劃亦找出不少社區內的隱形患者，「幫助我哋穩住疫情」，有信心繼續逐步放寬社交距離措施。 因此她宣布由周五（18日）起，延長餐飲場所堂食時間至午夜；酒吧、酒館、浴室、所有公共娛樂場所，包括主題公園、展覽場所、派對房間、夜店及夜總會、卡啦OK，以及泳池亦可重開。然而公眾地方群組聚集，即限聚令及配戴口罩的規定則維持。相關措施為期7日，直至下周四（24日）。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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行政長官林鄭月娥今日於記者上指，今日是第三波疫情以來首次本地確診個案是零，而今日起各部門公共服務基本上恢復正常，希望可標誌第三波疫情受控。陳肇始就表示，由於近日疫情持續放緩及漸趨穩定，故信心繼續逐步放寬社交距離措施。

當中上一階段未能重開的處所，由周五起可重開，包括酒吧、酒館、浴室、所有公共娛樂場所，包括主題公園、展覽場所、派對房間、夜店及夜總會、卡啦OK，以及泳池。另外，食肆堂食時間亦可延長至午夜。而部份早前重開的處所防感染措施亦可放寬，包括健身中心配戴口罩及小組限制等。

▼復課指引▼

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然而四人限聚令，以及公眾場所「口罩令」則繼續維持。陳肇始強調，重開的場所要嚴格執行適當的預防感染控制措施，「開放一啲處所，但係有條件咁開放」。

她又重申，新冠病毒在未有有效疫苗前不會消失，更有不少專家估計冬季會有第四波疫情。因此陳預計，未來一段時間社交距離措施亦不會放寬至今年6月時的程度，「如有下一波會用更針對性模式去收，或者放社交距離措施」。她呼籲市民不要鬆懈，餐飲業亦須實施嚴格的預防感染控制措施，減低市民用餐時的傳播。

被問到政府放寬多個場所的風險，以及會否擔心引致第四波疫情。林鄭月娥回應指，今次並非一下子放寬，已是第四階段的分階段放寬，「唔係一刀切，亦唔係一把尺，一係就全部關，一係就全部開」。她又透露，仍有有第五階段放寬措施安排，但目前未能說到第五階段會於何時落實，「睇嚟唔係短期幾日可以進入第五階段」。

林鄭月娥亦同意，放寬社交距離措施後，疫情有機會出現反彈，並指不單是香港有此情況，各地亦有反彈，特別是西歐一些本來已控制疫情的國家，現時確診個案仍屢創新高。她認為，在未有疫苗面世前，「新常態」會繼續，最重要是市民合作，緊守防疫措施，如戴口罩等，「唔係一放寬就可以所有個人防護都鬆懈」。