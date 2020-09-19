新冠肺炎｜酒吧重開　食肆延長營業　警方食環昨晚至今發17宗檢控

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，今天（19日）新增14宗確診個案，當中有4宗是本地感染，包括一名在港大實驗室工作的女研究員。 政府昨日起進一步放寬防疫措施，酒吧重開，和食肆可以營業至午夜12時。警方和食環署在昨日（18日）和今天向餐飲業務處所就第599F章分別發出了10宗和7宗檢控。

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本港第三波新冠肺炎疫情緩和，今天（19日）新增14宗確診個案，當中有4宗是本地感染。包括一名在港大實驗室工作的女研究員。

政府昨日起進一步放寬防疫措施，酒吧重開，和食肆可以營業至午夜12時。警方和食環署在昨日（18日）和今天向餐飲業務處所，就第599F章分別發出了10宗和7宗檢控。今昨兩天，食物環境衞生署、衞生署、警方和民政事務總署共巡查了4,195次，以及發出28次勸喻。

自《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）生效至今，食環署和警方共向餐飲處所發出了677宗檢控。

早前食物及衞生局局長陳肇始表示，防疫措施放寬後，警方和食環署周末會在酒吧等餐食處所採取聯合行動。

今天在疫情記者會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君被問到酒吧重開的違規情況，她表示社區有多宗隱性個案，多人聚集的地方和酒吧有機會傳播病毒，相關部門會檢視違規情況。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示社區有多宗隱性個案，多人聚集的地方和酒吧有機會傳播病毒。（黃寶瑩攝）

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼