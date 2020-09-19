新冠肺炎｜今增13確診　港大公共衞生研究員染疫　曾研究滅活病毒

本港新冠肺炎疫情未平，衞生防護中心今日（19日）公布，單日新增13宗確診個案，本地個案佔4宗，3宗源頭不明。馬鞍山雅典居一名印傭、屯門友愛邨一名老婦，以及港大公共衞生學院一名研究員確診。研究員主要從事文書工作，亦曾進行滅活病毒研究，14日潛伏期沒處理具傳染性的樣本。有6名同事曾與她一同用膳，被介定為密切接觸者。 消息稱，港大有30個相關職員完成新型肺炎病毒檢測，化驗結果屬陰性。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日新增13宗個案，4宗為本地個案，3宗無源頭。第5001宗個案是23歲印傭，與僱主同住在馬鞍山雅典居，平日在家為主。她在9月14日放假，與兩名朋友到深水埗、旺角及尖沙咀逛街及吃飯。

第5002宗個案是79歲老婦，住在屯門友愛邨愛曦樓。她在9月11日開始發燒，潛伏期內到過友愛商場吃早餐。

第5003宗個案是28歲女子，在港大公共衞生學院任職研究員，居於西營盤，在潛伏期曾與朋友食飯及外出。她在港大實驗室6樓上班，主要從事文書工作，亦曾進行滅活病毒及基因排序研究，沒處理具傳染性的樣本。她的工作地方共有9名同事，有6名同事曾與她一同用膳，被介定為密切接觸者，而她的朋友及家人亦需檢疫。有一名同事曾與她共用電腦，當時被介定為不確定個案，經反覆測試後結果呈陰性，將送檢疫中心繼續觀察。

向實驗室派發約330個樣本樽

張竹君稱，實驗室同事平日每周接受檢測，9月10日的結果是全部人呈陰性，衞生防護中心已再向實驗室派發約330個樣本樽。張續指，該研究員曾經外出，難以斷定在哪裡受感染，未有證據顯示她染疫與工作有關。

9宗輸入個案方面，第4998宗個案從烏克蘭抵港，於9月17日抵港；第4999宗個案及第5000宗個案從阿根廷回港，三人均曾乘坐LH796航班回港。第5004宗個案、第5009宗個案及第5010宗個案均曾乘坐AI310航班，由印度回港。

第5005宗個案及第5006宗個案於9月8日，乘坐AI314航班回港，第二次樣本結果呈陽性。

而第5007宗個案於9月8日從菲律賓回港，亦是第二次樣本結果呈陽性。