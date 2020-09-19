新冠肺炎｜銅鑼灣食肆食客背靠背坐無隔板　店員以為4人一枱即可

新冠肺炎第三波疫情放緩，周五（18日）放寬食肆堂食時間延長至午夜，但同枱人數仍然保持最多四人，而每枱之間要有1.5米距離或設隔板，而顧客人數不得多於常設座位一半。 於銅鑼灣有食肆每枱之間密集，亦未有設隔板，顧客人數亦多於一半。餐廳員工稱，僅以為規定每枱上限為四人，又稱會安排顧客「唔好坐太逼」。

9月19日，銅鑼灣有食肆門外，有逾十人排隊等候入內進食。（張嘉敏攝）

點心店食客幾乎背靠背坐

食肆限令雖有放寛，惟銅鑼灣區內食肆人流不多，部分餐廳內有空位，有連鎖食店於部分餐桌上貼上「交叉」貼紙隔開食客，亦有餐廳入座率多過一半。

於下午1時多，一間點心店坐滿人，餐枱擺放密集，部分客人幾乎背靠背坐，而每枱之間未有隔板。員工陳小姐稱，不太清楚政府規定，以為只有限制每枱人數上限為四人，又稱雖未設有隔板，但會安排客人「唔好坐太逼」。雖然政府有指會加強巡查，但陳小姐稱連日來未見有關部門巡視。

食客：難以得知餐廳容納人數

於另一間售賣豆漿粢飯的店舖雖未有坐滿人，但店內座位與座位之間未有任何隔板，同樣出現客人背靠背坐的情況。員工稱，不清楚相關規定，要求記者向負責人查詢。

食客崔先生稱，曾到訪部分餐廳有違規情況，部分雖有隔板，但僅以瓦通板分隔座位。他又認為難以得知餐廳可容納人數，難判斷是否有違規。他認為政府對於措施規定未有清楚解釋，令市民難以理解。他稱外出堂食雖有感染風險，但疫情持續長時間，認為只要做足個人衞生，如多消毒雙手便可。