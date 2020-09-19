本港新冠肺炎疫情持續，今日新增13宗確診個案，本地個案佔4宗，當中有3宗源頭不明。衞生防護中心晚上公布確診個案的住址，其中染疫的23歲女印傭與僱主居於馬鞍山海典居7座、79歲退休婦人居於屯門友愛邨愛曦樓、28歲港大公共衛生學院女研究員居於西營盤永成樓。 《香港01》記者到永成樓視察，未見有張貼告示，一名居民表示，大廈未有安排加強清潔，但他不太擔心，會保持個人衞生，如消毒雙手等。

張竹君記者會上曾稱印傭住雅典居

衞生防護中心晚上公布13宗確診個案，本地個案佔4宗，三宗源頭不明。

第5001宗個案是23歲印傭，與僱主居於馬鞍山海典居7座，平日在家為主。她於9月14日放假時，曾與兩名朋友到深水埗、旺角及尖沙咀逛街及吃飯，本月15日發病。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會上一度指出，患者居於海典居數分鐘路程外的雅典居，資料並不正確。

第5002宗個案是79歲退休老婦，居於屯門友愛邨愛曦樓。她在9月11日開始發燒，平日多數在家，潛伏期內到過友愛邨商場大家樂吃早餐。

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第5003宗個案是28歲女子，在港大公共衞生學院任職研究員，居於西營盤永成樓，潛伏期曾與朋友食飯及外出。

她在港大實驗室6樓上班，主要從事文書工作，亦曾進行滅活病毒及基因排序研究，沒處理具傳染性的樣本。她的工作地方共有9名同事，有6名同事曾與她一同用膳，被介定為密切接觸者，而她的朋友及家人亦需檢疫。

有一名同事曾與她共用電腦，當時被介定為不確定個案，經反覆測試後結果呈陰性，將送檢疫中心繼續觀察。

《香港01》記者到永成樓視察，未見有張貼告示，而大廈入口的密碼按鍵亦無貼上消毒膠紙。居於永成樓的曾先生稱，昨晚曾有衞生署人員致電通知大廈有確診個案，但未有告知確診者居於哪一層，而大廈方面未有就此通知住户。

他稱，大廈只有聘用日間管理員，而清潔工人只會在晚上清洗大廈，據他所知大廈未有安排加強清潔。對於有確診者居住同一大廈，他表示不太擔心，但會保持個人衞生，如消毒雙手等。

第5008宗個案是25歲男病人，是早前一名確診者的同事，居於屯門富泰邨仁泰樓，於本月17日發病。

另外，有9宗輸入個案，分別由烏克蘭、阿根廷、印度、菲律賓抵港。有確診者曾入住北角華美達盛景酒店及尖沙咀華美達華麗酒店。