新冠肺炎｜本港確診宗數突破5000大關　八大互動圖表回顧三波疫情

新冠肺炎疫情持續，今天（19日）新增13宗確診個案，令總確診宗數升至5,010宗，突破5,000大關。 《香港01》回顧這5,010宗個案，發現當中四分三來自第三波，只有四分一來自第一及第二波；若按個案來源劃分，有75%屬本地感染，25%是輸入個案。三波疫情中，本港曾出現多個大型群組爆發，當中最多人感染的是「酒吧及樂隊群組」，共有103人染病；排名第二及第三的與工作場所有關，是「葵青貨櫃碼頭群組」及「Star Global直銷群組」。 另外，本港至今累計有103名確診者死亡，當中95人屬於第三波疫情下的確診者，令本港死亡率由第三波前的0.6%大幅增至2.5%。

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截至9月19日，本港累計有5009宗確診及1宗疑似個案，當中有3751宗確診來自第三波，即佔約75%，只有1259宗來自第一及第二波；若以個案來源劃分，有75%屬本地感染，25%是輸入個案。接近5000宗個案中，男女比例相若，大概各佔一半；年齡介乎40天至100歲，年齡中位數為44歲。

近日疫情放緩下，街頭不時可見人頭湧湧的情況。 （資料圖片／廖雁雄攝）

三波疫情中，最多人感染的是「酒吧及樂隊群組」，共有103人「中招」，當中包括酒吧職員、樂隊成員、酒吧客人，以及這些確診者引發的最少四代傳播。第二大的群組是「葵青貨櫃碼頭群組」，有77人染病；第三至五則是「Star Global直銷群組」、「彬記、新發、建榮群組」及「港泰護老中心群組」。

本港至今累計有103名確診者死亡，當中95人屬於第三波疫情下的確診者，只有8人是第一、二波疫情下的患者，換言之，本港在7月前的死亡率只有0.6%，第三波疫情死亡率卻急增至2.5%，而平均死亡率為2.06%。

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本港公營機構的檢測量持續上升，由2月時每月只有2.6萬次檢測，增至3、4月的6.6萬次，但與專家建議日測7500次仍有一大段距離。當本港爆發第三波疫情後，檢測量終大幅增加，至7月達29.7萬次。而政府亦向私營機構購買檢測服務，為特定群組檢測，由7月至9月8日，共提供49萬次檢測。

另外，全球確診宗數突破3000萬宗，最多確診的國家或地區是美國，有超過6百萬人確診，亦有19萬人死亡。確診宗數排名第二的是印度，緊隨其後是巴西，中國排名第39，而香港則排於第116位。

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