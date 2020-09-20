美今起禁下載Wechat　實測仍能正常通話　中國留學生轉用QQ避失聯

美國商務部宣布，從周日（20日）起，禁止下載內地通訊軟件WeChat（微信國際版）。香港01記者在美國時間（GMT+4）9月20日凌晨致電在美讀書的中國留學生，她目前Wechat仍可正常使用，App Store中也未見異常，早前商務部通知禁用消息後，內地華人圈曾湧起一陣交換QQ 賬號（騰訊旗下即時通訊軟件）的風潮；她說，禁用Wechat對於聯絡內地家人可能會產生影響，或是對與內地有商業往來（包括微商、代購等）的人士有影響，但對於在地生活的影響則較小，「畢竟有Google Chat、Hangout等軟件替代。」

港人常用的通訊及社交app，包括WhatsApp、Signal、Telegram、LINE、Facebook、Instagram、Messenger、Twitter、Gmail、YouTube等，在中國內地早已全部被禁。（勞顯亮攝）

香港01記者在美國時間凌晨以微信視訊方式致電在美讀書的中國留學生W，過程中微信信號穩定，與平時並無二致。W在美讀書已多年，表示微信99.9%是在華人圈使用，或是部分與中國內地人有聯絡、商業往來在使用，「有時候其他國家的留學生也會下載來用，和中國留學生聊天時使用。」

中國留學生交換QQ賬號避失聯

W透露，商務部公布禁用消息後，微信曾湧起一陣交換QQ賬號的風潮，大家互相添加QQ以避失聯。W說她的家人仍在內地，所以她提早幾天也將經年不用的QQ打開，並添加了家人和較常聯繫的中國朋友，以防微信無法使用。她說對於父母一輩人來說，轉使用QQ難度不大，但是對於年紀再長的親人來說，就有些困難。

至於未來若是微信真的完全無法使用，她則表示對在地生活影響不大，尤其在她的實驗室裡，即使同是中國留學生，大家也慣用Google Chat等即使通訊軟件。她說，可能與內地有生意往來的商人、或是針對中國客戶從事代購生意的人會受到影響，其次在美國也有不少華人針對華人圈做一些小生意，如烘焙蛋糕等等，也會受到波及。至於微信的電子支付功能，她則認為不是無可替代的，「可以用銀聯、支付寶等等。」