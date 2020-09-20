調查指年輕媽媽學歷低進修難　學歷所限難搵工

年輕媽媽經常要面對著不同的困難， 除了要學習初為人母，亦要面對停學、失業、經濟壓力等問題。有社福機構調查發現，一半受訪年輕媽媽教育只有初中程度，但由於憂慮進修期間，難以照顧子女及學費上的開支，逾七成受訪者未來一年未有進修的打算。 有年輕媽媽透露，因懷孕停止學業，現時只得中三教育程度，修讀明愛提供的課程後，發現因學歷所限未能尋到合適工作。惟她同時要照顧家中老人家和小朋友，加上自資課程學費昂貴，未能繼續進修。

有調查發現，一半受訪年輕媽媽教育只有初中程度，但由於憂慮進修期間難以照顧子女及學費上的開支。（曾凱欣攝）

明愛風信子行動於6月下旬至7月期間，就年輕媽媽進修及職業發展上的困難及現況，訪問共124位年輕媽媽。受訪者中，有54%為21歲以下，最年輕的一位受訪年輕媽媽只得16歲。大部分受訪者育有一名子女，有兩成受訪者育有兩名子女，子女年齡中位數約為19個月大，即一歲半，超過七成受訪母親的子女為3歲以下。

年輕媽媽學歷低但進修難 學歷所限難搵工

調查發現，近半數受訪者只有初中教育程度，但有七成人表示，未來一年都不會有太大機會進修，主要由於憂慮進修期間難以照顧子女，有六成五受訪年輕媽媽擔心學費開支高，亦有四成受訪者擔心難以同時兼顧學業及家庭崗位。

育有兩名分別2歲和5歲子女、今年21歲的年輕媽媽阿寶表示，當年因懷孕停止學業，現時只有中三教育程度。阿寶曾修讀過遊戲小組助理課程，但因學歷所限，未能尋到相關工作，雖然打算進修VTC課程，但由於需要照顧家中老人家和小朋友，加上自資課程學費昂貴未能進修。她亦透露，疫情下暫時打算專注照顧小朋友，待疫情完結後，方再考慮進修。

年輕媽媽阿寶表示，曾修讀過遊戲小組助理課程，但因學歷所限未能尋到相當工作。（曾凱欣攝）

年輕媽媽：雖然生咗但唔想人生停濟不前

在就業方面，有六成受訪者現時為全職媽媽，有從事受薪工作的受訪者不足四分之一。負責調查的香港城市大學社會及行為科學系博士研究生霍婉紅指，年輕媽媽就業率偏低，過半受訪者只擁有不足多於2年的累積受薪工作年資。

調查亦發現，超過六成受訪媽媽表示，自己有「高動機」或「極高動機」就業；然而，年輕媽媽普遍認為尋找工作最困難的地方是學歷不足，其次為未確定就業方向；有七成受訪者亦預計，即使成功就業，亦憂慮難分配時間，有八成受訪者更擔心就業後難以照顧子女。

20歲時意外懷孕的年輕媽媽Kay提到，現時小朋友已3歲，誕下小朋友後曾想過外出工作，試過申請托兒所和保姆服務，但由於申請者眾多，輪候兩年都未能成功。其後到小朋友入讀幼稚園後，終可騰出時間，在明愛相關計劃推薦下，獲得一份文書工作，但最近又因為疫情，需暫時停工。她期望會有更多企業，給予年輕媽媽體驗工作和學習機會，認為不少年輕媽媽同樣想進修，「雖然生咗但唔想人生停濟不前」。

負責調查的香港城市大學社會及行為科學系博士研究生霍婉紅指，年輕媽媽就職率偏低，過半受訪者只擁有不足多於2年的累積受薪工作年資。（曾凱欣攝）

明愛建議政府增託兒名額 助年輕媽媽就業

明愛建議政府增加地區託兒服務名額，又期望當局可為正進修的媽媽提供現金津貼，支付託兒服務費用。明愛又建議，政府可為年輕媽媽，提供銜接或職業培訓課程，並鼓勵僱主提供家庭友善措施，以助年輕媽媽的職業發展。