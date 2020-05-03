調查：逾三成年輕媽媽冀覓可在家工作兼職　建議增資源培訓

下周日（10日）是母親節，香港基督教女青年會與香港中文大學去年就24歲以下「年青媽媽」進行調查，發現她們非就業比例較一般媽媽高，65.7%受訪年青媽媽為全職母親，有 34.4%受訪者期望能做「可在家工作的兼職」。 有負責調查學者指出，年青媽媽往往較關注如何履行其母親角色，對充分參與學習和工作感到困難，建議政府提供足夠社會資源、更多正式和非正式學習及職業培訓，以及改善託兒服務。

女青去年委託中大社會工作學系進行一項有關「香港年青媽媽生涯發展需要」研究，在3月至12月以問卷訪問405 位 15至24歲年青媽媽，並邀請954名 24 歲以上的一般母親參與問卷作對照，了解並分析年青媽媽育兒及生涯發展情況。

調查發現，年青媽媽教育程度普遍較一般媽媽低，47.8%受訪者只有中四至中六程度，具大學學位程度僅得 2%，反之一般媽媽為21.7%。在非就業比例方面，65.7%受訪年青媽媽為全職母親，而一般媽媽比例則為 36.3%。在家庭總收入方面，逾 4 成年青媽媽每月收入介乎 1 萬至 2 萬元，有 18%收入只得 1 萬元以下。

研究對照兩個母親組群數據，發現年青媽媽更多認同自己在生活上面對種種難題，面對職涯、經濟狀況及學習等層面均較一般媽媽嚴峻，如「有了孩子後感到很大經濟壓力」、「很難找到合適的進修/訓練課程」、「現時的家居環境使我感困擾」、「我很難找到合適的工作」等項目。年青媽媽有了孩子後，更感到與伴侶及父母的關係變差，也更難找到合適的進修或訓練課程，或因育兒責任使她無法進修。

對比當全職媽媽，有 34.4%受訪者更期望能做「可在家工作的兼職」，32.9%受訪者希望參與一些非正規學習如跳舞、烹飪等興趣班。

負責調查的香港中文大學社會工作學系副教授陶兆銘建議，政府應提供足夠的社會資源如陪月服務、生涯發展服務等予年青媽媽，為她們提供更多正式和非正式學習及職業培訓，以及改善託兒服務，並為年青媽媽提供特別學習和工作津貼等。