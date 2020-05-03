年輕媽媽被前夫貼「湊仔婆」標籤　重考DSE冀增出路、成兒子榜樣

突然與「少女」身分道別，難免令人手足無措，今年以自修生身分報考DSE、年僅24歲的Phoebe是過來人，在19歲那年意外懷孕，曾被前夫標籤為對社會無貢獻的「湊仔婆」。她今年再戰公開試，除了希望為自己增值，也希望成為兒子的榜樣。

Phoebe（右）是今年文憑試自修生，希望考取「5科合格」後報讀「幼兒教育」專上課程，增加社會競爭力，也希望成為兒子榜樣。（勞敏儀攝）

Phoebe第一次考DSE時因無心向學，最終只考了三科，即使全部合格，也未能考獲五科合格的最低標準。19歲那年，她意外懷孕，沒有多想經濟問題，只是按家人意願註冊結婚。她曾被前夫冷言「生咗小朋友，仲去得邊？」被標籤為對社會無貢獻的「湊仔婆」。

冀報讀幼兒教育專上課程 增社會競爭力

育有兩個分別1歲和3歲兒子，數年前因丈夫不願肩負家庭責任而離異，Phoebe說仍享受當媽媽，見證小朋友成長，但今年選擇補考DSE數學及中史科，是希望考取「5科合格」後報讀「幼兒教育」專上課程，增加社會競爭力，也希望成為兒子榜樣。

她坦言坊間對年青媽媽支援不足，每月補習支出達數千元，成經濟一大負擔，以往帶著兒子到快餐店自修補習，至近日疫情下，快餐店不開放、補習老師也不敢外出，兒子因停課令其單獨溫書時間大減，只能四出求援，求社工協助照顧兒子。她指，區內託兒服務不足，社區保姆時薪僅二十多元，「好多姨姨都唔肯做」，希望政府關注年青媽媽就業需要，提供更多託兒服務，減輕負擔。

意外懷孕打亂創業 冀脫負面標籤

而22歲的 Mickey 三年前意外懷孕，打亂了與丈夫的創業計劃，生意虧損20萬元，產後夫妻二人不懂如何照顧幼兒，丈夫12小時工作未及照顧她的情緒需要，坐月期間她壓力爆煲，情緒大起大落，一度想過自殺。

曾想聘用陪月員，卻發現經濟未必能負擔，後經轉介接受女青的「年青媽媽陪月服務」，如打了一支強心針，學會如何照顧小朋友之餘，亦明白除了擔任母親角色外，未來仍有更多發展可能。她現時與丈夫二人一同創業，兼任母職及工作職責，同時希望社會不要向年青媽媽貼上負面標籤，望提供更多工作支援。