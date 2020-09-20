首宗合資格人士就驗窗作失實陳述罪成　判緩刑及罰款1萬元

屋宇署今日（20日）表示，一名獲委任做單位窗戶檢驗及監督修葺的合資格人士，進行強制驗窗後在提交的證明書內作失實陳述，違反《建築物條例》，本月中被判處入獄14天，緩刑1年，以及罰款1萬元，是同類案件中首次有合資格人士被判監禁刑罰。

屋宇署重申，向建築事務監督作出失實陳述乃嚴重罪行，署方及獨立審查組均會就收到的窗戶檢驗證明書進行抽樣審核。（資料圖片）

運輸及房屋局常任秘書長（房屋）辦公室轄下的獨立審查組於2018年12月根據《建築物條例》第30C（4）條，向藍田一個居屋屋苑單位的業主，發出強制驗窗通知，着令該業主委任一名合資格人士，為其單位進行窗戶檢驗及監督所需的修葺。該合資格人士獲委任後，於去年2月向獨立審查組呈交證明書，確認已完成窗戶檢驗、該單位的窗戶安全，以及無需進行修葺。

其後，獨立審査組抽樣審核上述單位窗戶，發現部分窗戶欠妥及需要修葺。由於該合資格人士，明知而在其提交的證明書內作出失實陳述，屋宇署根據《建築物條例》第40（2A）（c）條向合資格人士提出檢控。涉案人於9月15日聆訊中認罪，被判入獄14天，緩刑1年，以及罰款1萬元。

屋宇署重申，向建築事務監督作出失實陳述乃嚴重罪行，署方及獨立審查組均會就收到的窗戶檢驗證明書抽樣審核。屋宇署及獨立審查組會就違規行為作出調查及採取適當行動，包括提出檢控或展開紀律行動。

根據《建築物條例》第40（2A）（c）條的規定，任何合資格人士，明知而在給予建築事務監督的任何圖則、證明書、表格、報告、通知或其他文件內，就重要事實作出失實陳述，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款50萬元及監禁18個月。