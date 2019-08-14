強制驗窗目標樓宇未達標　142宗未遵從驗窗通知拖5年始發警告信

屋宇署為應對香港樓宇結構老化，早於2012年推出強制驗窗及強制驗樓計劃。不過，申訴專員公署今日(14日)發表強制驗窗計劃主動調查結果，發現屋宇署執行上有六項不足之處，包括涵蓋的目標樓宇數目達未達標、未有妥善監察驗窗通知遵從情況等，更有142宗未遵從驗窗通知個案，拖足5年才發警告信。

「強制驗窗計劃」是林鄭月娥任發展局局長期間推行的政策，該計劃強制樓齡達10年或以上的私人樓宇，須安排認可人士驗窗。推行之初，屋宇署當時的目標是每年選定5,800幢目標樓宇，並計劃5年內完首個檢驗周期。

需42年才能完成檢驗周期

不過，2012及2013年強制驗窗計劃的實際涵蓋目標樓宇數目只達預期不足70%，屋宇署更自2014年起大幅下調目標樓宇數目，例如2017及2018年每年只選定400幢目標樓宇，但截至2018年只有37%符合驗窗樓齡樓宇，列為該計劃的目標樓宇，依此推算需時近42年才能完成首個檢驗周期。

此外，截至2019年3月，在2012至2018年期間發出近49萬份驗窗通知，未遵從率約10%，屋宇署亦無製備所需數據，監察職員執行抽樣審核的情形，以及業界是否妥善進行窗戶訂明檢驗及訂明修葺。而署方於2017及2018年所抽樣而成功完成審核視察的個案，分別有44%及52%未能在所訂的兩個月時限內完成，即完成審核視察的所需時間，未能符合工作指引要求。

近八成抽樣審核個案 因業主拒視察終止跟進

申訴專員亦發現，屋宇署於2017及2018年抽樣審核的個案中，分別有77%及78%是因業主拒絕或沒有回應視察要求而終止跟進，署方在2017及2018年實際進入單位審核的比率，分別只有2.3%及2.2%，影響審核成效。

而屋宇署有142宗早於2012年發出但未獲遵從的驗窗通知，但拖了5年才向有關業主發出警告信，申訴專員批評情況屬於明顯屬延誤。

申訴專員趙慧賢建議屋宇署檢討強制驗窗計劃的實施情況，制訂切實可行的工作目標，加快把樓齡屬強制驗窗計劃涵蓋的樓宇列入為目標樓宇。屋宇署應更積極監察驗窗通知的遵從情況，以及盡快及有效地處理已積壓個案。

申訴專員亦建議屋宇署研究以進入單位進行審核視察的實際審核率，而非抽查率作為工作指標，以反映審核視察的真實情況，適時向未有遵從驗窗通知的業主採取執管行動。