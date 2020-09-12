K11 MUSEA料第三季營業額按季增60%　限聚令放寬助「報復式消費」

本港新一波疫情放緩，本地消費亦回暖，有商場生意明顯反彈。尖沙咀K11 MUSEA今年第二季營業額按季反彈35%，當中奢侈品、鐘錶珠寶方面的營業額升幅達60%；該商場預期第三季營業額亦將按季錄60%升幅，本地消費群有帶動「報復式消費」現象。

餐飲業在疫情中受災嚴重，但K11 MUSEA在今年8月至10月期間，仍有10間食肆進駐，涵蓋中西日式、火鍋等。K11 MUSEA發言人表示，本地消費群帶動的「報復式消費」現象，主要來自本地消費力釋放，當中女性顧客較多，受惠商場多間提供下午茶的特色餐廳。

記者周六中午於K11 MUSEA視察，商場內大部分食肆外排起人龍，美食廣場滿座，以家庭客、情侶等本地客為主。在拉麵店排隊的一家三口，梁爸爸說限聚令期間，一家三口難外出食飯，感不方便，唯有在家煮飯，消費亦減少，但難言現在屬報復式消費，「最多買返之前需要嘅嘢，唔會好誇張」。

食肆商店人流明顯增加

政府上周五把限聚令放寬至4人，食肆亦增至最多4人一枱，餐廳生意明顯恢復。中菜館夜上海九龍經理成緯邦說，限聚令放寬後，周六日訂座率即達九成，人流明顯增加，生意對比兩至三星期前恢復約五至六成。

他說，餐廳在疫情期間有拓展外賣生意，推廣特價套餐，但直言「幫唔到幾多」，只佔整體營業額約兩至三成，餐廳疫情至今仍然虧損，期望9月能夠「打和」。

設計商店MoMA銷售大使黃先生亦指，疫情嚴峻期間，傍晚6至7時已人流稀少，現時人流明顯恢復，家庭組合復見，客人消費意欲亦增加，「可能困在家太久」，預期生意會比限聚令放寬前有五成增長。

設計商店MoMA復見家庭客，店員指客人消費意欲增加。（區嘉俊攝）

辦線上營銷吸客

早前人流減少，商場亦要在疫情期間想辦法「變陣」，K11 MUSEA指拓展了多項新銷售策略，包括線上營銷「K11 Live Shop」及多個直播銷售活動，將在線流量轉化為商戶的銷售渠道。另外，商場為VIP提供送貨及送餐服務等，配合客人需要，新增銷售方式佔7至8月份整體銷售額15%。

此外，K11 MUSEA透過人工智能CRM+顧客管理系統，了解顧客過往消費習慣及喜好，將其有興趣的產品精準推送到顧客。