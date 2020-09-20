今19宗輸入　5乘客上周從印度抵港後確診　梁子超：轉機存漏洞

港龍航空KA734航班本月18日從吉隆坡抵港，昨晚（19日）獲政府告知有5名乘客確診新冠肺炎，患者均曾由印度到吉隆坡。民航處指令港龍吉隆坡航班由今日起至10月3日不准在港降落。而今日衞生署衞生防護中心公布的23宗新增確診個案中，有19宗曾於潛伏期身處外地，衛生署正就個案展開追蹤調查工作。 呼吸系統專科醫生梁子超指出，旅客從高風險地區登機前即使持有72小時核酸檢測陰性報告，但涉及第三地轉機或逗留後才來港，可能因航程長出現陰轉陽，承認現時本港轉機安排上存有漏洞，建議航空公司之間加強機制，追查旅客14日潛伏期內行程，才確保是否准許登機。

民航處指令港龍吉隆坡航班由今日起至10月3日不准在港降落。（資料圖片）

梁子超表示，不清楚印度及吉隆坡之間轉機安排如何，但承認現時本港轉機安排上的確存有漏洞，今次患者是於高風險地區到吉隆坡，在相對較低風險地區再轉機來港，即使有72小時陰性報告，有可能因航程長而出現陰轉陽，「即使禁航機降落都解決唔到問題」。

梁又指出， 如果有旅客從高風險地區到其他地方逗留一段時間，才登機來港，就需要航空公司之間加強機制，追查登機旅客過去14日到訪地方，如有旅客曾到過高風險地區，或有需再展示最新的核酸檢測報告方可上機，或有其他措施處理。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

至於有否需要將現時72小時報告收緊？梁稱現時措施對直航航班較為有效，但轉機航程需時，「如果24小時即係唔使返嚟啦」，相信對重啟航運業帶來困難，重申航空公司之間加強追查反而更有效。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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民航處禁港龍吉隆坡返港航班降落兩周

國泰發言人指，國泰港龍航空昨夜（19日)接獲香港衛生當局通知，9月18日由吉隆坡返港的KA734航班上，有5名乘客確診。有關乘客均是由印度乘搭印度快運航空（Air India Express）航班往吉隆坡的轉機乘客。港龍亦接獲民航處知會，根據香港法例第599H章，由9月20日至10月3日的兩星期內，港龍由吉隆坡前往香港的客運航班，將不獲許可於香港國際機場降落。

港龍原定每週營運3班，往返吉隆坡及香港航班。因應民航處指示，相關客運航班將停運至10月3日為止。現正在通知受影響乘客，退款或提供其他航班安排。國泰發言人強調，港龍謹慎遵從港府，要求曾到訪指定高風險地區（包括印度）人士的指定條件，根據本港衛生當局資料，涉事確診的KA734乘客所提交的陰性核酸檢測結果，均符合香港法例規定。