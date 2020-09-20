新冠肺炎｜新增23宗確診大反彈？　拆解沒有張竹君疫情記者會之謎

衞生防護中心公布，本港今日（20日）新增23宗新冠肺炎確診個案，較昨日彈升近一倍。不過，新增個案當中，19宗屬於輪入個案，即曾於潛伏期身處外地，而餘下4宗個案，即與本地個案有流行病學關連，意味與本地有關的個都「有源頭」。截至今日凌晨，本港累計錄得5033宗個案。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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衞生防護中心公布，今日新增23宗確診個案中，有19宗屬輸入個案，當中有8宗從印度抵港，7宗由尼泊爾返港，3宗從菲律賓抵港，1宗由瑞典返港。

由尼泊爾返港的7位確診病人，早前分別居報稱住在九龍城富豪東方酒店及最佳盛品酒店尖沙咀。

除由瑞典返港的62歲男性在9月17日發病外，其餘個案都未有出現病徵。

4宗本地個案均與舊個案有關聯 不舉行疫情記者會

今日雖然仍錄得4宗本地個案，但都屬於與早前個案有關聯，即今日沒有感染源頭不明的本地個案，故政府今日不會舉行疫情記者會，市民熟悉的衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，亦不會現身交代個案詳情。

今日新增個案背景資料：

今19宗輸入 5乘客上周從印度抵港後確診 梁子超：轉機存漏洞

此外，港龍航空KA734航班本月18日從吉隆坡抵港，昨晚（19日）獲政府告知有5名乘客確診新冠肺炎，患者均曾由印度到吉隆坡。民航處指令港龍吉隆坡航班(即KA734)，由今日起至10月3日不准在港降落。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，旅客從高風險地區登機前即使持有72小時核酸檢測陰性報告，但涉及第三地轉機或逗留後才來港，可能因航程長出現陰轉陽，承認現時本港轉機安排上存有漏洞，建議航空公司之間加強機制，追查旅客14日潛伏期內行程，才確保是否准許登機。