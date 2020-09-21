印度轉用抗原檢測　假陰性率65%　梁子超：入境應統一用核酸結果

港府要求從高風險地區來港的人士，在登機前出示72小時內的檢測陰性證明，惟昨日（21日）本港仍新增19宗輸入個案，當中8人從高風險地區印度抵港。據外媒報道，印度政府上月大規模轉用抗原檢測，取代一般使用的核酸檢測，以冀大幅擴大檢測量，惟準確度成疑。呼吸系統專科醫生梁子超稱，抗原檢測的敏感度低，只能找出病毒量高的病人，無法找到隱形患者及病毒量低的患者。他建議港府要求高風險地區來港的航線，統一使用核酸檢測結果。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10

綜合外媒報道，由於核酸檢測成本較高，印度政府由6月開始，轉為大規模使用抗原檢測，其準確度備受質疑。據《BBC》報道，馬哈拉施特拉邦市政府報告，出現新冠肺炎病徵的市民當中，有65％人在抗原測試呈陰性，但在核酸檢測呈陽性。 抗原測試的好處是可以在短時間進行大量檢測，一般20分鐘有結果，惟該檢測方法只能揪出病毒量水平非常高的患者，有機會走漏大批病毒水平低的陽性個案。當地的公共衞生專家及市抗疫委員Dr Anupam Singh表示，抗原測試需時較快，有助找到高病毒量的患者和超級傳播者。從印度航空及國泰港龍航空的網站上均顯示，乘客必須持96小時及48小時內進行的核酸陰性報告，才可以登機。

印度醫護正在火車站內，為由外省抵埗的國民進行鼻腔拭子測試。（美聯社）

呼吸系統專科醫生梁子超解釋，抗原檢測是測試人體內的病毒蛋白，亦即抗原。他直指抗原檢測的敏感度低，只能找出病毒量高的病人，無法找到隱形患者及病毒量低的患者。他續稱，核酸檢測（PCR Test）敏感度高的原因是，聚合酶連鎖反應將病毒基因倍大，「不停複製病毒，個數值係可以乘到千萬倍，所以就算病人體內得100至1000粒病毒，都可以搵到。」而抗原檢測則缺少了複製步驟，遂對低病毒量病人的敏感度不足。他指出，若其他國家批准市民使用抗原檢測，結果呈陰性便可出境到港，「做法係有問題」；他建議港府要求高風險地區來港的航線，統一使用核酸檢測結果。

而香港醫務化驗所總會主席李偉振稱，抗原檢測的結果受新冠病毒釋出的病原量影響，暫未有研究能確認病原水平有多高。他亦指出，抗原檢測只適用於尋找病情嚴重的病人，直言「抗原測試搵唔到，PCR（核酸檢測）搵得到係好合理。」