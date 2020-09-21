元旦遊行｜6男女涉藏鐳射筆等被控　案押後至11月再訊

民陣今年1月1日在港島發起元旦大遊行，遊行及後演變成警民衝突，其中六名男女在銅鑼灣崇光百貨附近被搜出無線電、鐳射筆和噴漆等，今（21日）被落案起訴非法集結、管有物品意圖損毀財物、在公眾地方管有攻擊性武器和非法管有無線電罪。案件在東區法院提訊，六名被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至11月27日再訊，以便辯方索取控方文件，獲法庭批准。押後期間各名被告獲准保釋候訊，其中第四、六被告保釋期間不准離開香港。

六名被告依次為：余子釗(29歲，護士）、嚴宇傑（26歲，客務助理）、吳淑馨（55歲，無業）、任詠賢（25歲，閉路電視技術員）、任漢軒（23歲，客務助理）和張旭敏（22歲，學生）。第一至第五被告應被控一項無牌管有無線電罪，指他們當日在崇光百貨外各管有一部無線電通訊機。

第四和第六被告另被控一項非法集結罪，指他們與關偉洛、李輿鑫、劉子睿、梁敏、一名14歲男學生及其他人等在同地非法集結。第四被告另被加控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一枝雷射筆；第六被告則被加控一項管有物品意圖損毀財物，指他管有一枝噴漆。

另外因涉嫌在同日管有槌、扳手、鉗及索帶等物品，而早前已經被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪的5名被告，包括報稱地盤工人的關偉洛（31歲）、無業李輿鑫（39歲）、學生劉子睿（20歲）、14歲男學生及髮型師梁敏（24歲）今日同於東區法院提堂。他們被加控一項非法集結罪，指他們和首案第四、六被告同日同地參與非法集結。

案件編號：ESCC 1991/2020