新冠肺炎｜天水圍染疫菲傭曾到天秀墟剪髮　直擊居民理髮無戴口罩

本港新冠肺炎疫情未平，今日（21日）新增兩宗本地個案。其中一宗源頭不明，患者是一名60歲菲傭，於本月18日發病，她於發病前兩天曾到區內天秀墟剪頭髮，每周都會到同區的頌富街市T Market買菜。 天秀墟八間髮型屋今日傍晚皆正常營業，無一承認曾有患者光顧。有理髮室負責人稱「咁多客人嚟過，邊記得？」，又稱自己的髮廊最乾淨。但當時有兩名無戴口罩的男童在店內理髮。另一間髮型屋的負責人稱，「確診外傭雞同鴨講，唔知邊個打邊個！」她非常擔心受感染，今午特地到天水圍醫院取樣本樽。

場內理髮店承認收衞生署查詢

記者下午5時許到達天水圍天秀墟，場內共有8間髮型屋，今日皆正常營業，無一間向記者稱曾為患者剪髮。

美寶理髮室負責人張女士表示，曾接衞生署查詢是否有60歲的外傭曾光顧，但她稱「咁多客人嚟過，邊記得？」被問到是否擔心被傳染，她反問「擔心乜嘢？」，又稱自己的髮廊通風最好、最乾淨，客人絕對不能脫下口罩。然而，就記者所見，當時有兩名外籍男童在店內理髮時並無戴口罩，步出店外才戴上。

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理髮店負責人：我都好想知佢去過邊間

寧記洗面剪髮1+1負責人亦稱，曾接過衞生署電話查問，「但係個外傭雞同鴨講，唔知邊個打邊個！我都好想知佢去過邊間（髮型屋）！」她自稱有兩名子女，遂非常擔心受感染。她今午接獲衛生防護中心通知後，立即到天水圍醫院取樣本瓶接受檢測。

阿May理髮室負責人邱小姐稱，她平日招待熟客為主，很少為外傭理髮，但坦言都驚「行過都有機會傳染」，唯有勤於潔手，並在店面勤噴消毒噴霧。

頌富街市商戶：搵食邊有得驚！

染疫菲傭每周兩次到區內頌富街市，傍晚人流仍不斷，十分熱鬧。大部份市民均無視街市入口的探體溫機，選擇直行直過。

多名檔販均表示不知道有確診外傭到訪過頌富街市T Marke。環球海產職員陳女士直言「無睇新聞」，不清楚有患者曾到訪，又指平日很多外傭來買菜，無法得知哪人才是確診者。被問到是否擔心染疫，她說：「都係要做㗎啦！搵食邊有得驚！」

自稱「賣魚佬」的廣潤鮮魚職員，工作時拉低口罩至下巴位置，並與客人交談。他受訪時立即戴好口罩，又稱「平時戴埋頭盔㗎，幾靚仔，Yeah！」他亦表示對患者到訪街市毫不知情，所以惟有好好保護自己，觸摸現金後洗手。

而建華農牧職員小玲戴上口罩及透明面罩工作，她稱面罩由公司派發，已將其戴上工作數個月，故不擔心受感染。