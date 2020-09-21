新冠肺炎｜6宗新個案中4屬輸入　張竹君料陸續有來　兩情況要停飛

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布，截至今日（21日）凌晨0時，過去24小時新增6宗確診個案，當中4宗為外地輸入個案，有2宗為第二次樣本呈陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，外國仍爆疫，預計輸入個案陸續都有，已檢視本港現行防疾條例，如同一航班，有5人的首個樣本陽性，或者連續兩班、或從同一地點抵港的航機，逾3名以上同機乘客的首個樣本陽性，有關迒班都會停止飛香港14日。

兩人交第二個樣本檢測陽性

衞生署今日公布有4宗外地輸入個案。個案#5037於9月10日由多哥經埃塞俄比亞返港，個案#5039由菲律賓乘CX906返港，兩人均是在酒店檢疫，第二次交唾液樣本檢測呈陽性。

個案#5034為由菲律賓返港外傭，於9月19日乘CX906抵港。至於個案#5036，是於9月9日乘HX782抵港，為同批乘客第10宗確診個案，#5036亦有與13人一齊住馬尼拉宿舍。

尼泊爾兩家庭入住酒店後確診

至於昨日有7宗來自尼泊爾的同機乘客抵港確診，分別入住九龍城富豪東方酒店及最佳盛品酒店尖沙咀。張竹君補充，該7宗分別涉兩個家庭群組，來港時陰性，來港前是做核酸檢測（PCR Test）。由於酒店知悉他們是檢疫人士，故安排清潔人員時，有穿戴足夠防護衣物，入住檢疫期間亦不會離開房間，故有關酒店職員毋須界定為緊密接觸者。

被問到歐洲疫情反彈嚴重，如一個月內有多宗經英國輸入個案，會否考慮納入高危地區，張竹君表示，有不斷監察各地情況，會檢視有關地方的疫情測試能力等，按各標準劃分需否加入高危地方。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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陰性結果起飛前72小時內有效 張竹君︰合理

就指明地區的入境人士提交的陰性結果，有效時間為起飛時間前72小時，張竹君認為尚算緊湊及形容是「合理」時限（reasonable），因要考量他們要去做檢測，再取結果上機，雖然更好是在上機前即做檢測，但認為實際運作上難做到。

張竹君表示，周圍其他國家仍爆疫，「有啲地方爆得犀利」，料輸入個案陸續都有。她指，已檢視條例第599H章，於9月15日起已收緊了執行法例的要求標準，若一班抵港民航客機上，有5名或以上的乘客確診；或連續兩班相同航空公司，從同一地點抵港的民航客機上，有3名或以上的乘客確診，都會觸發禁止飛機着陸香港的標準，涉事航空公司的相關航線會被禁止着陸香港14天。

▼復課指引▼

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