新冠肺炎｜港大研究員確診　辦公室位置隔兩張櫈都驗出病毒

香港大學公共衛生學院一名女研究員確診新型冠狀病毒肺炎，其工作場所有14個樣本對新冠病毒呈陽性。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（21日）透露，驗出的病毒CT值一般逾30，相信不具傳染性。她又指與專家商討，專家認為工作場所的環境污染是由該研究員造成，而非從實驗室帶出病毒，因驗出陽性的樣本均是研究員的周遭範圍，並非分散於四周。現時研究員的辦公室需關閉14日，而她所工作的實驗室範圍亦暫時停用。

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港大公共衛生學院一名研究員確診新型肺炎。（資料圖片／歐嘉樂攝）

港大公共衛生學院一名28歲女研究員日前確診，她無病徵，經學院的恆常檢測驗出。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大於確診患者工作的辦公室及實驗室採集37個環境樣本做化驗，當中14個樣本對新冠病毒呈陽性，包括研究員用過的桌椅、電腦、滑鼠、實驗室的門柄等，另外亦有毗鄰1、2張櫈的座位樣本驗出陽性，相信是因與其他同事傾談有互動所致。

張竹君透露，該些陽性樣本的CT值一般逾30以上（CT值愈大，病毒量愈少），最高達37，最低的一兩個樣本為26及29，主要是研究員的椅子及滑鼠，即最接近病人的樣本病毒量最高，其餘樣本則較低，估計不具傳染力，亦未必能以這些樣本測試能否培植出活病毒。

張竹君引述專家說法指，研究員確診一事，並非有人將病毒帶離實驗室。（盧翊銘攝）

樣本病毒量低料難以培植病毒 或再做基因研究分析

患者平日會在辦公室工作，亦會穿防護裝備入化驗室、於安全箱進行滅活病毒研究。被問到其工作場所環境受污染，是否涉及有病毒從實驗室被帶出，張竹君引述專家說法稱，呈陽性的樣本均是圍繞在該研究員附近的物件，估計較大機會是研究員本身帶病毒，之後經接觸污染了物品，可能性大於有人從實驗室帶出病毒，否則陽性樣本理應會較分散。

不過張竹君補充指，說法是根據現有資料作分析，「無嘢可以百分百」，會再研究有無個別樣本可再做基因研究，以了解得更深入。

有逾300個曾到港大醫學院實驗室樓6樓的人士接受新冠病毒檢測，結果均呈陰性。（資料圖片）

辦公室需關閉14日 實驗室局部停用

目前染疫研究員的辦公室需關閉14日，同一辦公室共事的41名同事獲安排檢疫，而研究員工作的實驗室則未完全關閉。張竹君指該實驗室範圍大，目前已停用染疫研究員及其辦公室同事所使用的範圍，其他範圍則仍有人上班。

港大早前透露，患者於醫學院實驗室樓6樓工作，張竹君指，已向曾到過6樓的300多人派發樣本瓶化驗，全部人均呈陰性，但不代表可以排除感染源頭，需再視乎有無新增個案。