向新移民派一萬元　交中銀代理無招標　鄧家彪：如招標要多3個月

關愛基金將向低收入家庭的新來港人士，計劃涉及逾21億元，料20.3萬人受惠。不過，政府在無招標下委託中銀作唯一代理人，每宗成功申請個案可收取150元，意味如全數成功申請可袋逾3,000萬元。扶貧委員會委員鄧家彪今日（22日）在港台節目《千禧年代》表示，若要經過招標，最少要多3個月時間，現時手續費較N無津貼計劃少，相信已是較平衡的做法，惟日後有類似計劃，政府可考慮招標。

關愛基金專責小組主席羅致光昨日解釋，由於計劃涉及比對入息審查等資料，為縮短時間，所以無作招標，期望可以8周內完成審批及派錢，否則可能需要數個月處理。

關愛基金將向居港未滿7年人士發放一萬元，勞福局局長羅致光公布下周日起可申請。(盧翊銘攝)

鄧家彪：如招標要多3個月



鄧家彪指，委員當初亦有關注到相關問題，他舉例，N無津貼計劃亦沒有招標，而是委託非政府組織（NGO）處理，每宗行政費250元，對比今次每宗150元，是次行政費較少，「工序上係有啲差別，但數字已少咗」。至於招標會否再便宜一點？他認為，難以直接比較，如計劃要達到快捷效果，現已是較平衡的做法，解釋如要招標，至少要多3個月時間準備。如日後有類似計劃，政府可考慮招標。



另外，他認為審批時間介乎6至8星期合理，如申請者如家庭本身已領綜援、職津等福利計劃，相信可較快申請到。不過，如家庭本身沒有申請，便要自行呈報收入證明等，則需時較高。他提到，中銀、政府就申請者會再作抽查，做法與N無津貼大致一樣，抽查方式以信任為本，期望申請者不要漏報。

鄧家彪解釋如要招標，至少要多3個月時間準備。（資料圖片）

施麗珊促簡化申請程序



另一名扶委會委員、社區組織協會幹事施麗珊認為，現時程序仍算複雜，審批時間長，質疑「點解要交文件？」，期望政府簡化程序，認為可透過要求申請者簽聲明方式處理。她提到，因不少基層做散工為主，提取收入證明時有困難，亦絕非大部分人本身有申請福利計劃。她又質疑，是次計劃只得一間銀行處理，認為若有不同銀行參加，對申請者更便利。

另一名扶委會委員、社區組織協會幹事施麗珊期望政府簡化程序。（資料圖片）

聽眾斥政府以藉口繞過招標程序 如同「常態」



聽眾李小姐批評，不招標是「大問題」，斥政府近年以不同藉口繞過招標程序，如興建臨時醫院、隔離中心等工程，如同成為「常態」。針對派發1萬元給合資格的新移民，她對政策表示不解，認為新移民收取福利多於納稅，反問「我哋納咗稅就咩都無」。另外，聽眾梁先生則認為應全面審查，「逐個交表，逐個審查」，確保申請者合乎資格，公帑用得其所。