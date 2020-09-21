向新來港人士派一萬　勞福局交中銀代理無招標　料可袋逾3000萬元

扶貧委員會轄下關愛基金今日（21日）公布「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃，合資格人士可於下周日起（27日）至今年12月31日遞交申請，計劃涉及逾21億元，預計20.3萬人受惠。 今次計劃與一萬元現金發放計劃有多項不同之處，前者由中國銀行作唯一代理人，每宗成功申請個案可收取150元，意味如全數成功申請可袋逾3,000萬元，合資格人士遞交申請後約8周可收款；後者則有21間銀行參與，每宗成功申請個案約為140元，網上申請後約一周便可收錢。

勞工及福利局局長羅致光公布「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃。（盧翊銘攝）

羅致光：如招標需時數個月處理

外間關注政府揀選中銀作唯一代理人，做法有別於慣常招標，羅致光解釋，由於計劃涉及比對入息審查等資料，為縮短時間，所以無作招標，期望可以8周內完成審批及派錢，否則可能需要數個月處理。

羅續稱，由於中銀分行數目最多，只與一間銀行對接亦會較方便，而代理會抽樣調查所有申請相關文件，強調會符合個人私隱條例，在適當時候刪除資料。羅又指，由於今次計劃所需資料較上次一萬元現金發放計劃較多，所需審批時間會較長，而代理銀行每成功處理一宗個案，會收取150元。意味如20.3萬人全數成功申請，中銀可袋逾3,000萬元。

翻查資料，立法會秘書處今年4月初，就新一份財政預算案發表研究簡報，當中一萬元現金發放計劃，根據往績，政府需時約19個月才能完成發，平均每宗成功申請個案約為140元。而財政司司長陳茂波在6月公布計劃時，就指會有21間銀行參與計劃，登記後約一周便能收到款項。