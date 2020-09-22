新冠肺炎｜歐洲等多國再爆疫情　許樹昌籲政府定時更新高風險國家

近日本地疫情緩和，惟輸人個案有上升趨勢。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（22日）在港台節目《千禧年代》指，政府應視乎全球疫情走勢，更新高風險地區名單，舉例指英國、法國和西班牙等，近日再爆發疫情，加上天氣轉涼，料歐洲疫情會很嚴峻。他認為英國確診個數有上升趨勢，算是高危國家。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

許樹昌表示，本地個案「近水尾」，惟同時輸入個案越來越多，對於可否再收緊72小時的陰性檢測報告條件，他相信較難做到，因乘客需時做檢測、等報告等。他認為，若同機有5人確診，或同公司相同出發地連續2班機有3人確診，都要停飛14日的行政措施有效。



他指，雖然輸入個案上升，但現時檢疫中心、醫院床位仍可負擔，建議政府應檢視設施容量，必要時針對高危地方，實施入境配額人數效果，包括減班機次數，以免醫療系統爆煲。

許樹昌昨日曾在一個電台節目中，提到如沒酒樓、食肆相關爆發群組，加上本地疫情穩定，中秋節時限聚令有機會放寬至6人。他指，現時本地確診數字仍是偏低，但擔心來源不明個案仍是偏高，令疫情存在變數，相信仍需觀察走勢。被問及以往評估放寬與否時，會以本地零確診一段時間作指標，他認為現時在抗疫同時，需作出平衡，包括業界生存空間，市民需要等。

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政府有必要統一檢測要求

呼吸系統專科醫生梁子超在商台《在晴朗的一天出發》亦認為，全球的疫情惡化，歐洲未到冬季已經出現第二波，政府有必要更新疫情國家的名單，「因為香港得一個機場，無可能分流啲旅客。」

梁子超指出，要求從高風險地區來港需要在登機前出示72小時內的檢測陰性證明的做法，有必要統一檢測方法。他批評，由於市面越來越多檢測方案，有部分政府採用便宜貨，並出現假陰性的情況，在機艙的環境對機組人員構成風險。「如果一班機有1至2個都可以接受，但而家我哋見到係5至6個」，故政府有必要統一檢測要求，否則只會流於名存實亡。