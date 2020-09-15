全民檢測｜許樹昌：應延長門診檢測時間　蔡堅：開展時疫情已回落

全民檢測計劃昨晚（15日）結束，曾到檢測中心參與檢測工作的醫學會會長蔡堅形容，全民檢測推行得倉卒，開始時本港每日新增確診數字已回落，直言是「做唔做都係水尾」。回顧檢測計劃，他讚揚事先訓練及中心內的檢測程序安排得不俗，但人手有減省空間，更應加強查問入場採樣者，避免有病徵或短期曾求醫者接受普及檢測。港府初時聲稱全民檢測開支由中央負責，其後改口稱港府須付費，蔡堅估計平均每發現一個確診者須花費約4,000萬元。展望將來，他參考世衛專家意見指，推大型檢測亦應集中在某區，並應同組醫護溝通，重覆提問檢測者有否病徵等。 而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，計劃揭示有醫生「走漏」沒為多次求診的家庭留樣本，籲政府加強延長有提供檢測服務的22間門診，並多加宣傳，提醒有病徵市民檢測。若日後再推全民檢測，應縮短籌備時間。二人皆建議政府做好關口把關工作。

▼全民檢測計劃 市民及官員參與情況▼

▼全民檢測計劃 市民及官員參與情況▼

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醫學會會長蔡堅今日（15日）在商台節目中表示，有專家意見指每波疫情平均只維持數月，而全民檢測開始時本港每日新增確診數字回落，直言全民檢測「做唔做都係水尾」。他認為計畫推行倉卒，只開四次會議，短短一周找數千人推行，幸中心內的程序安排得不錯，事先亦有為採樣人員提供課堂訓練。

然而，蔡堅說不少隊長只在旁視察，事後檢討認為可減少人手。而實地工作時可，不少排隊入場人士沒保持1.5米社交距離，計劃揭示有病徵者亦成功入場採樣，可令其他在場人士及醫護受感染；另有中心口罩及保護衣數量面臨不足。

醫學會會長蔡堅指，全民檢測開始時本港每日新增確診數字回落，直言全民檢測「做唔做都係水尾」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

蔡堅：可減人手並加強查問 禁有病徵或曾求醫者入場



蔡堅重申，報名參與計劃是希望觀察安排有否不妥及汲取經驗，憂心不參與或會被評為「不愛國愛港」，他強調其酬金已捐出。

蔡堅指，世衛專家亦認為大型檢測計劃未必有用，建議日後本港若有需要再推大型檢測，應以較集中形式進行，如只為某區人士檢測。同時安排人員深入及重覆提問檢測者有否病徵或曾否求醫等，以保障中心內其他人員，同組醫護亦應加強溝通。

行政長官林鄭月娥初時聲稱全民檢測開支由中央負責，惟公務員事務局局長聶德權在計劃開始後指，設立檢測中心、行政及醫療人手的費用、物資與物流費用等均由特區政府負責。蔡堅估計平均每找出一名確診者約需4,000萬元。

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許樹昌建議政府延長醫管局22間門診檢測服務時間

而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦在同一節目中指出，計劃中有確診者來自同一家庭，多個成員在檢測前曾求醫，醫生卻「走漏」無為他們留樣本；他建議政府延長醫管局22間提供檢測服務的門診服務時間，並多加宣傳，方便市民在上班前或下班後檢測。

展望將來，許樹昌認為須視乎本港檢測能力，萬一疫情再爆發至難以受控，才需再推全民檢測，惟屆時不應再花數周才開展計劃：「唔好搞幾個星期」。他解釋，是次推行時本港每日新增確診介乎雙位或個位數，與商討計劃時每日逾百宗確診有明顯分別，影響市民參與意欲。