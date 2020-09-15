限聚令｜許樹昌：中秋放寬視乎走勢　料數周後歸零　冬季或再爆

新冠肺炎疫情近日有緩和跡象，全民檢測計劃亦在昨日（15日）結束。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容，時疫情走勢正持續向下，應屬「水尾」，預計本波疫情會持續數周才會「歸零」。中秋將至，許樹昌指，近日屯門都城茶餐廳有食客確診，呼籲政府須看清走勢，再決定是否放寬限聚令及食肆每枱上限至六人。 回顧本港三波疫情，源頭分別是武漢回港者、海外留學回港者及機組海員，他預期冬季或再現爆發，呼籲港府做好關口把關。

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政府須看清走勢 再決定中秋是否放寬「限桌令」

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，約178萬人參與全民檢測並非細數目，找出32名確診者，當中涉及20多至90多歲、數個群組，他指當中部份確診者的病毒量高，若沒透過全民檢測找出，或會拖長第三波疫情。

許樹昌形容現時疫情走勢正持續向下，應屬「水尾」，但預計本波疫情會持續數周才會「歸零」。中秋將至，許樹昌指，近日屯門都城茶餐廳有食客確診，呼籲政府須看清走勢，再決定是否放寬限桌令至6人。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，本港三波疫情皆由輸入個案引起，呼籲政府須做好關口把關。（資料圖片／盧翊銘攝）

三波疫情源頭均為輸入個案 籲港府做好關口把關

許樹昌強調，冬季或會再次爆發，而回顧本港三波疫情，證明做好關口把關是最重要。他解釋，三波疫情源頭分別是武漢回港者、海外留學回港者，以及機組海員。他呼籲港府做好關口把關工作，包括將來港人士按來源地分高中低風險，強制從高危地來港者要接受14天隔離，低風險可轉為醫學監測，並不時按各地疫情修訂名單。

全民檢測昨日完結，被問到需否再推？許樹昌指，計劃發現有家庭多個成員多次求醫，惟醫生「走漏」無為他們留樣本，他建議政府延長醫管局22間提供檢測服務的門診，並多加宣傳，方便市民在上班前或下班後檢測。

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若再爆疫情 不應數周後再大規模檢測

許樹昌認為，須視乎本港檢測能力，萬一疫情再爆發至難以受控，才需再推全民檢測，惟屆時不應再花數周才開展計劃：「唔好搞幾個星期」。他解釋，是次推行時本港每日新增確診介乎雙位或個位數，與商討計劃時每日逾百宗確診有明顯分別，影響市民參與意欲。