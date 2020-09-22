漁護署擬擴展南丫島深灣禁區　冀減干擾綠海龜繁殖　料明年實施

南丫島深灣沙灘是本港唯一不時有瀕危綠海龜上岸產卵的地點，但多年來沒有再發現海龜產卵紀錄。漁農自然護理署指為加強保護瀕危綠海龜，建議將每年限制公眾進入深灣沙灘的時間由目前6月1日至10月31日，延長至每年4月1日至10月31日，即由五個月延至七個月。 另外，當局亦建議將限制地區由深灣沙灘，擴展至包括整個深灣水域，面積約98公頃。當局期望兩項安排明年可落實。

綠海龜在《世界自然保育聯盟瀕危物種紅皮書》中被列為「瀕危」。（政府新聞網圖片）

綠海龜在《世界自然保育聯盟瀕危物種紅皮書》中被列為「瀕危」，而南丫島深灣沙灘是香港唯一經常有綠海龜產卵的地點。綠海龜於產卵期前會在深灣附近水域游戈，期間對外間的干擾極為敏感，人為干擾有機會減低其成功繁殖的機會。漁護署指，關注近年深灣海灣內越趨頻繁的人為活動，包括水上休閒活動等會干擾瀕危綠海龜的繁殖及產卵。

現時每年的6月1日至10月31日期間，深灣沙灘為限制地區，市民不得進入。然而有環保團體曾批評限制時間太短，加上海面不包括在限制區內。

現時全港只有南丫島深灣是綠海龜於香港長期而穩定的繁殖地點。（生態教育及資源中心提供）

漁護署建議，將限制地區由深灣沙灘擴展至包括整個深灣水域，涉及水域面積約98公頃；並將限制時間延長至每年7個月，即4月1日至10月31日。生效期間公眾不可未經授權進入限制地區範圍，以進一步減低對繁殖綠海龜的干擾。目前當局正諮詢公眾意見至9月30日，並指會詳細考慮收集到的意見，再草擬修訂相關法例。