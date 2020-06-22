7隻獲救綠海龜放歸大海　漁護署植入晶片置衛星追蹤

漁農自然護理署今（22日）於香港南面水域放流7隻綠海龜。其中3隻綠海龜為漁護署早前的執法行動中所檢獲，而另外4隻則分別於榕樹凹、大浪西灣及烏溪沙附近水域救獲。7隻綠海龜其後於海洋公園暫住，由海洋公園的獸醫進行詳細評估，並接受持續觀察和護理，經評估健康良好後，適宜重回大海生活後，今日被放回大海。

漁護署發言人表示，今日放流的7隻綠海龜現時體重為7至48公斤不等，背甲長度則為39至76厘米。7隻綠海龜經海洋公園獸醫評估其健康良好，適宜重回大海生活。署方感謝海洋公園一眾獸醫及職員照顧有關綠海龜。

回歸大海前，漁護署替綠海龜植入晶片及扣上合金標誌，方便日後辨識身分，並在綠海龜的背甲上裝上衞星追蹤儀，追蹤牠們在海洋的動向及覓食地的位置，蒐集數據，從而制定適當的存護措施。漁護署會與各地的保育機構分享所得資料，讓各地更有效合力保護綠海龜。

綠海龜屬於全球瀕危的物種，並且是目前為止唯一在本地繁殖的海龜品種。在本港，所有野生龜類（包括海龜）均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，任何人未經許可，不得捕獵、蓄意干擾、管有、售賣或出口海龜（包括巢和蛋），違者最高可被判罰款10萬元及監禁1年，有關物品亦會被充公。

此外，所有海龜品種亦已列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I，在香港受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》）規管，任何人如非按照《條例》進口、出口、再出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款1,000萬元、監禁10年及充公有關物品。

漁護署呼籲，市民如發現海龜的蹤影或涉及海龜的涉嫌違例個案，可致電1823與漁護署聯絡。