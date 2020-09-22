新冠肺炎｜浸大結合中藥、運動訓練冀助復康　招募170康復者參與

新冠肺炎疫情未止，本港至今有超過4700名康復者已經出院，浸會大學公布推出「香港新冠復康行動」計劃，結合心肺及阻力運動訓練和使用中草藥，為新冠肺炎病癒人士提供全面性的復康護理，該計劃將會招募約170名參加者，18至65歲人士今天起可報名參加。

浸會大學公布推出「香港新冠復康行動」計劃，結合心肺及阻力運動訓練和使用中草藥，為新冠肺炎病癒人士提供全面性的復康護理。 （資料圖片）

新冠肺炎康復者的肺功能可能會受損，亦有人有氣促、抑鬱等問題，浸大設計了一個把心肺運動、阻力訓練和呼吸肌肉訓練與中草藥結合的復康計劃，以改善新冠肺炎病癒人士的新陳代謝和免疫系統功能，以及他們與肺部問題相關的臨床症狀。

團隊計劃招募約170名新冠肺炎康復者，免費參加為期12個星期的計劃。該計劃將運作至2022年12月，主要針對出現肺纖維化，以及其他相關病症和心理健康狀況的康復者，但若正參與其他長規治療或研究的人士則不適合參與。

參加者將會被安排接受不同療程組合的復康護理方案。浸大的健康專家會透過網上實時平台，指導參加者進行遙距運動訓練，中醫師則會安排他們服用有滋陰潤肺功效的中草藥處方「百合固金湯藥粉」。所有參加者均會在後續的12個星期接受跟進，並進行三次功能評估，包括血液、尿液及糞便測試，評估參加者整體的新陳代謝及腸道菌群功能改善狀況，並將評估改善及復康的質素。