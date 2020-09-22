新冠肺炎｜少數族裔機場檢疫沒飯食36小時　職員疑不懂英語拒溝通

身在外地的港人回港時需要先在機場接受檢疫，不過有少數族裔港人疑在接受檢疫時面對語言不通、「斷糧」等問題，36小時內沒被提供他們可食用的清真食物。立法會議員毛孟靜指，機場的檢疫及隔離措施不足，特別是一些本身是港人的少數族裔人士，質疑他們所受的對待，涉嫌種族歧視。 協助少數族裔人士向衞生部門求助的區議員陳嘉朗指，他當時曾向機管局公關了解，後來已安排妥當，但認為每次都要如此作出要求「很弊」，一些不懂求助的新移民可能求助無門，他認為有需要安排懂得其他語言的人應對。

尖沙咀區議員陳嘉朗指，他早前接到少數族裔人士Mr. Ahamad求助，因為太太及兩位小童被扣留在機場接受檢疫，但沒有清真食物提供。（周禮希攝）

尖沙咀區議員陳嘉朗指，他早前接到少數族裔人士Mr. Ahamad求助，因為太太及兩位小童被扣留在機場接受檢疫，但沒有清真食物提供，後來借來電話致電區議員在電話代為提出要求，但當時職員沒有正面回應，只表示有關人士將被送往竹篙灣的檢疫中心。

Ahamad先生指，他的家人在9月11日上午6時許抵港，本應接受檢測並在機場等待結果，全晚沒有食物供應，一直捱餓。他表示，明白職員面對困難，但其家人亦同樣有需要，連絡大使館亦無法取得協助，最終才找了區議員協助。最終，翌日凌晨Ahamad才能送清真食物到竹篙灣檢疫中心，讓家人可以進食。

Sumit Sharma表示，他與數個少數族裔家庭在9月18日早上6時抵港，本身被要求等待檢測結果8小時，但在大批乘客離開後，他們等到晚上9時才得到結果，期間惟一食物只有鬆餅、餅乾及麵包。（周禮希攝）

另一個案Sumit Sharma表示，他與數個少數族裔家庭在9月18日早上6時抵港，本身被要求等待檢測結果8小時，但在大批乘客離開後，他們等到晚上9時才得到結果，期間惟一食物只有鬆餅、餅乾及麵包，期間他們一直無人理會，沒有人向他們解釋，而職員拒絕回應之外，更曾要求他們講中文。Sumit指，他自己6歲時已來港，所以懂得中文，但強調並非人人都識中文，認為情況不應在國際機場發生。他又指，機場方面最初沒有向他們提供睡床，但扣留了他們近30小時。

屯門區議員巫泰指，機場只有離港層有一家清真認證餐廳，即所有抵港人士都無法接觸到該餐廳，機場方面亦無預備有需要的旅客可如何等待檢測結果，例如各種不同宗教、對麵包有敏感者亦無法進食。他反問機管局是否將地方提供給其他部門後，就連所有服務都不理會，批評有關接待比歐洲的難民營更差，質疑連月檢疫工作後，為何至今仍無相關安排。