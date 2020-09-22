食環署9區鄉郊民居安裝太陽能壓縮箱　冀改善垃圾桶「常滿」狀況

食環署今日（22日）宣布開展為期一年的第三代太陽能廢物壓縮箱試驗計劃，分兩批在9個地區的鄉郊民居，安裝24個垃圾壓縮箱。食環署指，壓縮箱可改善因垃圾桶滿載，引致的胡亂棄置家居垃圾情況，也可減紓緩亂拋垃圾，引致的鼠患及蟲害等問題。 食環署會首先在荃灣區、離島區及南區安裝12個壓縮箱，其後擴展到西貢區、北區、大埔區、沙田區、元朗區及屯門區。

食環署宣布開展第三代太陽能廢物壓縮箱試驗計劃，使用最新的太陽能廢物壓縮箱。（政府新聞處提供）

食環署表示，第三代壓縮箱可處理多達600公升垃圾，適合在新界或市區外圍，一些附近沒有垃圾房或垃圾收集站設施的鄉郊民居使用。食環署會先在荃灣區、離島區及南區相關鄉村，安裝12個壓縮箱；並將於10月下旬，陸續在西貢區、北區、大埔區、沙田區、元朗區及屯門區鄉郊民居，安裝餘下12個壓縮箱。

第三代壓縮箱，沿用前年和去年試用的第一代及第二代壓縮箱的設計，包括自動感應投入口、透明投入口面板及指示燈，並改良壓縮比和處理時間、加大投入口，以及加裝通風、照明及除臭等裝置。

食環署年中在深水埗及元朗推行流動太陽能垃圾壓縮機試驗計劃，每部壓縮機可處理約四噸垃圾，密封式設計有助減輕鼠患及蟲害等問題。（政府新聞處提供）

另外，食環署今年中開始，會在垃圾量高的民居，即深水埗及元朗，推行流動太陽能垃圾壓縮機試驗計劃，每部壓縮機可處理約四噸垃圾，其密封式設計有助減輕鼠患及蟲害等問題。

因應市區舊式樓宇缺乏管理，引致環境衞生問題，食環署會在深水埗推行為期3個月的試驗計劃，分別在九江街與海壇街交界、石硤尾街與汝州街交界設置壓縮機，附近居民可使用壓縮機，處理家居垃圾，而壓縮機亦會「日日清」，收集到的垃圾會每晚運走。食環署亦在元朗推行為期一年的試驗計劃，在公園北路水邊村垃圾收集站、馬田村垃圾收集站及南邊圍垃圾收集站，附近設置垃圾壓縮機。