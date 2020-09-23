滙豐創新低　赤柱股神張程光曾減持騰訊轉買滙控　料低見20元

滙豐控股（0005）捲入美國洗黑錢醜聞，又有可能被中國商務部列入《不可靠實體清單》，

股價繼續沉底，昨日（22日）收市跌至28.7元，是25年最低。 曾是騰訊（0700）最大散戶的「赤柱股神」張程光，三年前曾減持騰訊轉買滙控，他接受《香港01》訪問時說，現時已經沒有持有滙控，約半年前已預視會跌穿30元，直言看不到前景，相信會繼續跌至20元。

「赤柱股神」張程光。（受訪者提供）

曾是騰訊最大散戶 減持獲利後轉買滙控

「赤柱股神」張程光2008年以近1,700萬元投得「18」車牌，他是騰訊最大散戶，曾經減持「食胡」獲利，他於2017年接受傳媒訪問時指，當時大手減持騰訊後，用部份資金買入滙控。

騰訊已從三年前的250多元，升到500多元，相反滙控就從2017至2018年的60至80多元，跌到周二（22日）收市的28.7元，25年最低。

50至60元價位短炒獲利 現無持貨

張程光對《香港01》記者說，他指現時仍持幾十萬股騰訊，但已沒持有滙控。他指當時買入滙豐只作短炒，為期數個月，「一萬（股）、一萬咁買賣，嗰時起碼60幾元。」

張程光稱，約兩年前得知，滙豐銀行開始以「戶口有問題」為由，終止多個開戶多年的商人戶口，認為銀行不應趕走「有心做生意」的商人，故後來已再無涉足滙控。

騰訊股價現已企穩500元以上。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

早預言跌穿30元

翻查資料，滙豐於2012年因美國洗黑錢案被罰19億美元，之後數年取消不少戶口。時任財經事務及庫務局局長劉怡翔曾表示，不少個案是銀行懷疑戶口涉及可疑交易，但有關情況並非整體行業的現象。

滙豐控股董事會今年3月底宣布，因應英國監管當局的要求，取消派發股息，張程光指約半年前，已預測滙豐股價會跌穿30元。加上滙豐近日再被爆出涉洗黑錢案，內地《環球時報》亦引消息，指滙豐可能會被中國商務部列入《不可靠實體清單》，張程光認為，事件對滙控影響大，相信股價會繼續下跌：「一定見20元。」

滙豐控股股價繼續沉底，9月22日收市跌至28.7元。（盧翊銘攝）

看不到前景 有貨要鬥長命

張程光直言現時看不到滙豐前景，作為投資者，自己「唔會掂」。至於持有滙控的投資者應否賣出止蝕，他強調現時賣出至少蝕一半，亦未必能順利賣出，認為投資者唯有與滙豐「鬥長命」。