8.31事件半周年　荷蘭男與港男認旺角齊燒垃圾桶　認罪候判

今年2月29日大批市民往港鐵太子站紀念8.31事件，當晚一名本地男子及一名荷蘭籍旅客涉在旺角焚燒垃圾桶，之後更交換了電話。兩人同被控一項縱火罪。兩人今（2日）在九龍城裁判法院認罪，辯方求情稱兩人早前還柙近3個月，又同因案件失去工作，已上了一課。裁判官梁嘉琪決定先為兩人索取背景報告，押後至下月7日判刑，期間兩被告還柙候懲。另外，兩人亦須就被毀的垃圾桶，各自向食物環境衞生署賠償350元。

首被告鄧振強（42歲）及荷蘭籍次被告De Bruin Edgar Willem Aart（31歲）同被控一項縱火罪，指他們2月29日在旺角山東街與洗衣街交界用火損壞一個屬於政府的垃圾桶。

首被告稱一時衝動撕書頁助燃

案情指，當晚大批示威者在旺角警署外聚集，期間有人以垃圾桶等雜物堵路，並有人向路障扔汽油彈及縱火。翌日首被告在九龍眼科醫院外被捕，警誡下承認犯罪道：「對唔住，我都係一時衝動先撕我手上本書落去放火。」他後來在警誡會面稱，當晚前往紀念831事件，看到次被告與他人焚燒垃圾，遂上前撕下書頁助燃，並把紙張分給次被告，兩人其後交換電話號碼。

荷蘭籍被告稱不認同中國政府

荷蘭籍被告同日被捕，警誡下表示因不認同中國政府而協助縱火。他在警誡會面透露參加工作假期來港，當日在觀摩示威，不清楚自己是否醉酒，但承認曾跟從他人把紙張投入火中，並與對方交換電話號碼。

控方指有目擊警員因涉嫌藏冰毒而被停職，但有鏡頭拍到兩名被告縱火，兩人亦被搜出案發時所穿的衣物。

兩人因本案已還柙近3個月

辯方求情指兩人早前還柙近3個月，已上了一課。首被告案發時任職採購經理，為家中經濟支柱，但因此案還柙而失去工作；荷蘭籍被告持旅遊簽證來港，原本獲幼稚園聘為英文老師，亦因此案而被解約。辯方續道，荷蘭籍被告過往無案底，服刑後會離開香港，不大可能會重犯。他又呈上其親友撰寫的求情信，其中一人為荷蘭警隊的沙展，他指荷蘭籍被告為人善良，是次犯案為單一事件。裁判官最終決定先索取報告再判刑。

案件編號：KCCC346/2020