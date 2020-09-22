新冠肺炎｜屯門醫院4歲男童初步確診　同房10病童須隔離

屯門醫院發言人今日（22日）公布，一名4歲男童昨日深夜因出現呼吸道感染徵狀，前往屯門醫院急症室求診，再轉送兒科隔離病房留醫。院方安排男童進行2019冠狀病毒病檢測，初步結果呈陽性。他目前在兒科隔離病房留醫，情況穩定。據了解，該名男童的家傭是確診者。

10名同房病童被界定為密切接觸者，聯同另一名負責清潔病人洗手間的運作助理，均須接受14日隔離檢疫；同房另外6名病童則需要接受28日醫學監察。屯門醫院已安排病房進行徹底清潔消毒。