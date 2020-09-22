新冠肺炎｜屯門醫院4歲男童初步確診　同房10病童須隔離

撰文：陳淑霞
最後更新日期：
屯門醫院發言人今日（22日）公布，一名4歲男童昨日深夜因出現呼吸道感染徵狀，前往屯門醫院急症室求診，再轉送兒科隔離病房留醫。院方安排男童進行2019冠狀病毒病檢測，初步結果呈陽性。他目前在兒科隔離病房留醫，情況穩定。據了解，該名男童的家傭是確診者。
10名同房病童被界定為密切接觸者，聯同另一名負責清潔病人洗手間的運作助理，均須接受14日隔離檢疫；同房另外6名病童則需要接受28日醫學監察。屯門醫院已安排病房進行徹底清潔消毒。
屯門醫院公布一名四歲男童對冠狀病毒病檢測，初步結果呈陽性。（資料圖片）
男童上周五回院兒科病房接受治療
男童本身有長期病患，需要定時接受治療，最近一次是在9月18日上午，在該院兒科病房逗留近兩小時。男童當時沒有呼吸道感染徵狀，大部分時間有佩戴口罩。
感染控制組在得知男童檢測結果後展開調查，追蹤當日在兒科病房與他有接觸的醫護人員及同房病童。其中10名同房病童被界定為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫；同房另外6名病童需要接受28日醫學監察。一名負責清潔病人洗手間的運作助理由於沒有佩戴全面罩，亦需要接受14日隔離檢疫。
▼9月18日起重開處所及放寬措施▼
+10
+10
+10
屯門醫院已安排有關病房進行徹底清潔消毒，並提醒同事務必按照指引穿着適合的個人防護裝備。醫院已將個案通報衞生防護中心，並會配合有關跟進工作。